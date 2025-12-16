مهرجان الوثبة للعسل يختتم فعالياته وسط إقبال جماهيري ومنافسات نوعية

أبوظبي في 16 ديسمبر/ وام/ اختتم مهرجان الوثبة للعسل، أحد المهرجانات الرئيسية المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، فعالياته وسط حضور جماهيري واسع ومشاركة محلية متميزة، ليؤكد مكانته منصة وطنية رائدة لدعم قطاع تربية النحل وإنتاج العسل في دولة الإمارات.

وشكل المهرجان، الذي أقيم ضمن جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، حدثاً بارزاً جمع بين المنافسات المتخصصة، والعروض التسويقية، والبرامج التوعوية، في مشهد يعكس الاهتمام المتنامي بهذا القطاع الحيوي الذي يمثل رافداً مهماً للأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي في الدولة.

وشهد المهرجان مشاركة 42 منتجاً محلياً عرضوا منتجاتهم المتنوعة من العسل السائل والمتبلور، وشمع العسل، وحبوب اللقاح، والعكبر، أمام زوار من مختلف الجنسيات، ما عزز حضور المنتج الوطني وأتاح للجمهور فرصة الاطلاع على جودة وتنوع العسل الإماراتي وقدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما تميزت الفعاليات بتنظيم ثماني مسابقات رئيسية توج خلالها 40 فائزاً بجوائز مالية قيمة في فئات مختلفة وشارك فيها 246 متسابقاً، منهم 64 في مسابقة أفضل عسل سدر سائل، و53 في أفضل عسل سمر سائل، و13 في مسابقة أفضل عسل سدر نحل بري، و11 في مسابقة أفضل عسل سمر نحل بحري، و28 في مسابقة أفضل قرص شمع عسل، و31 في مسابقة أفضل عسل متبلور، و21 في مسابقة أفضل منتج حبوب لقاح، و25 في مسابقة أفضل قالب شمع.

وشكلت هذه المنافسات فرصة لإبراز جودة المنتج المحلي إضافة إلى تبادل الخبرات بين النحالين لتعزيز الممارسات الجيدة في هذا المجال.

وأكد عدد من الفائزين والمشاركين في مسابقات المهرجان أن "مهرجان الوثبة للعسل" وفر لهم منصة تسويقية مثالية، استقطبت شريحة واسعة من زوار مهرجان الشيخ زايد من مختلف الجنسيات، كما عكست حجم الدعم والاهتمام الذي يحظى به قطاع تربية النحل والعسل، باعتباره أحد الركائز المهمة للأمن الغذائي المستدام.

وقال فاضل ناصر السعدي، إن مشاركته في المهرجان هذا العام شكلت تجربة ثرية على المستويين المهني والتسويقي، مشيرا إلى أن التنظيم المتقن للمهرجان ومسابقاته المتنوعة وتنوع فئات الزوار أسهما في التعريف بمنتجاته والوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين.

وأكد أن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تمثل منصة داعمة للمنتجين المحليين، تسهم في رفع جودة الإنتاج وتبني أفضل الممارسات في هذا المجال.

من جانبها، أوضحت أمينة محمد أن مهرجان الوثبة للعسل تجاوز كونه فعالية للعرض والبيع، ليصبح منصة تعليمية وتفاعلية أتاحت لها فرصة تبادل الخبرات مع نحالين من مختلف إمارات الدولة.

وأشارت إلى أن الدعم الذي تقدمه جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي شكل حافزا للاستثمار في هذا القطاع، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تعزز الاستدامة الاقتصادية للنحالين، وتفتح أمامهم آفاقا أوسع للتوسع وزيادة الإنتاج، بما يلبي الطلب المتنامي على العسل الإماراتي.

من جهته أكد محمد صالح الكثيري أن المهرجان يشكل حافزا كبيرا للمنتجين المحليين لمواصلة الابتكار والارتقاء بمعايير الجودة، كما أنه أتاح فرصة ثمينة للتعريف بمنتجات العسل المحلي أمام جمهور واسع من الزوار والمستهلكين.

وأضاف أن الدعم الذي يلقاه النحالون يشجع على الاستثمار في هذا المجال الحيوي، ويمهد لبناء جيل جديد من المربين القادرين على تحقيق الاكتفاء المحلي وتعزيز السمعة العالمية للعسل الإماراتي.

من جانبه أكد المهندس منصور السعيدي رئيس مهرجان الوثبة للعسل، أن المهرجان يمثل منصة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية العسل الإماراتي، ودعم مربي النحل عبر برامج تدريبية وتوعوية متخصصة، إلى جانب تسليط الضوء على الدور الحيوي لهذا القطاع في تحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي الوطني، مشيراً إلى أن المهرجان أتاح للزوار تجربة ثرية جمعت بين المعرفة والمتعة، من خلال أنشطة تراثية وثقافية وترفيهية جعلت منه وجهة عائلية متكاملة تعكس أصالة المجتمع الإماراتي وتقديره للمنتج المحلي.

وأضاف أن النجاح الذي حققه المهرجان يرسخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات الزراعية المتخصصة في المنطقة، ويعكس التزام أبوظبي ودولة الإمارات بتطوير قطاع النحل والعسل، ودعم المنتج الوطني ليكون منافساً قوياً في الأسواق العالمية.

وأوضح أن المهرجان، الذي ينظم سنوياً ضمن جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، رسخ مكانته منصة وطنية جامعة للنحالين، وأسهم في دعم وتطوير قطاع العسل عبر توفير بيئة مثالية للتنافس الإيجابي وتبادل الخبرات.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير والمشاركة الواسعة من النحالين والمنتجين المحليين في المهرجان ومسابقاته المتنوعة يعكسان الثقة المتزايدة بهذا الحدث، والدور الذي يؤديه في تحفيز الابتكار ورفع جودة المنتج المحلي، بما ينسجم مع أهداف الجائزة في تمكين المربين وتعزيز استدامة مشاريعهم.

ولفت إلى أن المسابقات، التي استمرت حتى الرابع عشر من ديسمبر، شهدت مستويات متقدمة من المشاركة وأسهمت في إبراز التجارب الناجحة والممارسات المتميزة في قطاع تربية النحل، مؤكداً أن مهرجان الوثبة للعسل لا يعد حدثاً موسمياً فحسب، بل جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام، وبناء مجتمع متكامل من النحالين يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا إقليميا رائدا في إنتاج العسل عالي الجودة والابتكار الزراعي.

وأقيم مهرجان الوثبة للعسل خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر الجاري في جناح الجائزة بمهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، بمشاركة نخبة من النحالين ومنتجي العسل من مختلف إمارات الدولة، وسط أجواء تنافسية تهدف إلى إبراز جودة العسل المحلي وتعزيز معايير الإنتاج في قطاع تربية النحل.

كما شهد المهرجان لأول مرة مشاركة جمعية النحالين في الدولة، حيث سلطت الضوء على استضافة دولة الإمارات الدورة الخمسين من الكونغرس الدولي لجمعيات تربية النحل "أبيمونديا" المقرر عقده عام 2027 في دبي، وذلك للمرة الأولى في العالم العربي.