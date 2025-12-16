صقر غباش يهنئ رئيسي مجلسي النواب والشورى في مملكة البحرين باليوم الوطني

أبوظبي في 16 ديسمبر/ وام/ هنأ معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعبا بذكرى اليوم الوطني، متمنيا لشعب البحرين كل تقدم ورفاهية وازدهار.

وقال معالي صقر غباش، في برقيتي تهنئة بعثهما إلى معالي أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومعالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لمملكة البحرين، إن علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبين مجلسي النواب والشورى هي تجسيد حقيقي للعلاقات الأخوية الصادقة التي تربط بين قيادتي وشعبي بلدينا التي تمتد جذورها لعقود طويلة من الزمن.

وأكد معاليه على عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، وما تشهده من تطور متواصل وتعاون مستمر في المجالات كافة، بفضل رعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين قيادة وشعبا وأن يديم عليها نعمة الأمن والازدهار والرخاء.