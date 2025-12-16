مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل "الذيد" ينطلق 24 ديسمبر الجاري

الشارقة في 16 ديسمبر/ وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ينطلق في 24 ديسمبر الجاري مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل " الذيد 2025-2026 "، للعام الخامس عشر على التوالي في مختلف مناطق الدولة.

تتضمن منافسات المهرجان الذي ينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ويستمر حتى 30 ديسمبر، منافسات سباقات الهجن ومزاينة الإبل والمحالب والسباق التراثي.

وتضم سباقات الهجن فئات " الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول "، و تتنافس خلالها هجن الجماعة في 189 شوطا، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز للفائزين في أشواط الرموز للحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا.

ويحصل الفائزون على كأس ومليون ونصف المليون درهم لأشواط الأبكار، وكأس ومليون درهم لأشواط الجعدان، بينما خصصت للفائزين في اليوم الختامي للحول والزمول، سيف و5 ملايين درهم لشوط الحول الرئيسي، بجانب سيف ومليوني درهم لشوط الحول المحليات، بالإضافة إلى بندقية ومليون ونصف المليون درهم لشوط الزمول المفتوح الرئيسي، بجانب شداد ومليون درهم لشوط الزمول المحليات.

وتشمل جوائز مسابقة المحالب والتي تقام على مدار 4 أشواط، للفائز بالمركز الأول في شوط "عرابي" محليات على درع و 70 ألف درهم، وفي شوط "خواوير" محليات على درع و 70 ألف درهم، وفي الشوط الثالث والخاص بالمهجنات الأصايل على درع و 70 ألف درهم ، وفي الشوط الرابع للمحليات أبناء القبائل على درع و 70 ألف درهم.

وخصصت اللجنة المنظمة للفائزين في منافسات المزاين من 24 شوطا في فئات ( المفاريد والحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول) لأشواط الشرايا محليات مفتوح، درعا و50 ألف درهم، بالإضافة إلى 50 ألف درهم للفائزين في أشواط الشرايا محليات، وجوائز قيمة لبقية الفائزين حتى المركز العاشر.

كما أعلنت اللجنة المنظمة عن تخصيص 12 شوطا في السباق التراثي، بإقامة شوطين للسباق الآسيوي، وحددت للفائزين بالمراكز الأولى 50 ألف درهم، وجوائز نقدية لبقية المراكز حتى المركز العاشر.

ويحظى أبناء المناطق التي تحتضن المنافسات بأشواط خاصة في سباقات الهجن، بتخصيص أول 4 أشواط في الفترة الصباحية من المهرجان لهم بهدف توفير فرص التنافس والتحدي للفوز بالجوائز في بداية انطلاق المنافسات.