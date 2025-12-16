بتوجيهات رئيس الدولة... افتتاح حديقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أبوظبي تزامناً مع اليوم الوطني لمملكة البحرين

أبوظبي في 16 ديسمبر / وام/ بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دائرة البلديات والنقل افتتاح حديقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والخمسين لمملكة البحرين الشقيقة، الذي يوافق اليوم ، واحتفاءً بالعلاقات الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين.

وأشارت الدائرة إلى أن افتتاح الحديقة جاء بعد أعمال تطويرية شاملة تتيح تجربة فريدة لزوارها وسط أجواء طبيعية متمثلة في غابةٍ تضم أكثر من 1100 شجرة غاف معمّرة، لتشكل وجهة مثالية للعائلات ومحبي الرياضة، وعشّاق الطبيعة تشمل ممشى مكيّف يمتدّ على مسافة تقارب 700 متر، ومسارات مرتفعة وأخرى للمناظر الطبيعية، إلى جانب مناطق مخصصة للرياضة، ومضمار للدراجات الهوائية، ومسار بمرتفعات مخصصة للتزلج والقفز بالدراجات، وكلها محاطة بظلال أشجار الغاف الفريدة.

و أكد معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، أن افتتاح حديقة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يعكس عمق الروابط التي تجمع البلدين، والتي يأتي على رأسها العلاقة الأخوية بين قادتها، والممتدة لشعبيهما، كما عبر معاليه عن فخر دائرة البلديات والنقل كونها الجهة المسؤولة عن الاعتناء بالحديقة والحفاظ عليها.

وتوفر الحديقة مساحات عشبية مفتوحة ومنصات لممارسة اليوغا والتأمل، إضافة إلى مناطق مخصصة لألعاب الأطفال من مختلف الأعمار، وأخرى لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين. ويتوسط الحديقة مقهى جديد، يضمّ شُرفة خارجية مبردة ونقطة مشاهدة مرتفعة تتيح إطلالات خلابة على الغابة، إضافة إلى عربات طعام متنوعة ونوافير مياه عذبة للشرب.