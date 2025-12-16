"الفجيرة الخيرية" تدشن حملتها الرمضانية تحت شعار "الباقيات الصالحات"

الفجيرة في 16 ديسمبر /وام/ أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية، حملتها الرمضانية للعام 1447هـ، تحت شعار "الباقيات الصالحات"، تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن برامجها الموسمية الهادفة إلى دعم الأسر المتعففة ومحدودي الدخل، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتراحم الإنساني التي يتميز بها الشهر الفضيل.

وتهدف الحملة إلى تلبية الاحتياجات الأساسية لآلاف المستفيدين داخل إمارة الفجيرة، من خلال باقة متكاملة من المشاريع الخيرية والإنسانية، في مقدمتها مشروع زكاة المال، الذي يعد أحد أهم موارد دعم الأسر المستحقة، إلى جانب مشروع إفطار الصائمين، والذي تنفذه الجمعية خلال شهر رمضان المبارك بتوزيع 7000 وجبة يوميا في مواقع متعددة، بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الصائمين.

كما تشمل الحملة زكاة الفطر التي تحرص الجمعية على إيصالها لمستحقيها في الوقت الشرعي المحدد، ومشروع المير الرمضاني الهادف إلى توفير المواد الغذائية الأساسية للأسر المتعففة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنها خلال الشهر الكريم، إضافة إلى مشروع كسوة العيد الذي يستهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال والأسر المستحقة مع حلول عيد الفطر السعيد.

وقال سعادة سالم السلامي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، إن الحملة تمثل امتداداً لنهج الجمعية في العمل الإنساني والخيري، وتعكس التزامها بدورها المجتمعي في دعم الفئات المستحقة، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي تتضاعف فيه معاني العطاء والبذل، مؤكدا الحرص على تنويع مشاريع الحملة لتشمل الاحتياجات الأساسية المختلفة، بما يحقق أثراً إيجابياً ومستداماً في حياة المستفيدين.

وأضاف أن ما تحظى به الجمعية من دعم وثقة من قبل المحسنين وأهل الخير، هو ما يمكنها من تنفيذ هذه المشاريع على نطاق واسع، لا سيما مشروع إفطار الصائمين الذي يستهدف توزيع سبعة آلاف وجبة يومياً، في تجسيد عملي لقيم الرحمة والتكافل التي دعا إليها ديننا الحنيف.

وأكد حرص الجمعية على تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في إدارة التبرعات وتنفيذ المشاريع، داعياً أفراد المجتمع والمؤسسات إلى الإسهام في دعم حملة "الباقيات الصالحات" والمشاركة في أعمال الخير، بما يسهم في تعظيم الأجر وترسيخ ثقافة العطاء المستدام، وتحقيق رسالة الجمعية، خلال شهر الرحمة والمغفرة.