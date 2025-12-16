افتتاح المهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية في عمان

عمّان في 16 ديسمبر/ وام / انطلق اليوم في عمان المهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة ارث زايد الإنساني - ديوان الرئاسة، وبالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية وجمعية التمور الأردنية، تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأكد معالي الدكتور صائب الخريسات مندوب راعي المهرجان، وزير الزراعة الأردني في كلمة الافتتاح أن المهرجان يجسد عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

ووجه معاليه الشكر لديوان الرئاسة ، على دعمه المستمر للمهرجان، والذي جرى تنفيذه بنـــاء علـــى بروتوكـــول التعـــاون الموقـــع فـــي العاصمـــة أبوظبي خلال شهر أبريل الماضي، بيـــن وزارة الزراعـــة بالمملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية والأمانـــة العامـــة لجائـــزة خليفـــة الدوليــة لنخيــل التمــر والابتــكار الزراعــي، وجمعية التمور الأردنية، وبالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.

حضر افتتاح المهرجان سعادة حمد عبد الله المطروشي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور عبد الوهاب البخاري زائد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وعدد من ممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المقيم في الأردن ، وحشد كبير من الباحثين وأصحاب المزارع ومنتجي التمور والشركات الأردنية.

وقال الخريسات إن زراعة النخيل في الأردن تحقق قفزات نوعية على صعيد الانتشار والإنتاج، إذ أن أكثر من 20% من المساحات الزراعية في وادي الأردن مزروعة بأشجار النخيل، فيما بلغ حجم صادرات المملكة من التمور أكثر من 60 مليون دولار ما يجعل هذا القطاع قطاعا رياديا جاذبا للاستثمار ويدعم توفير فرص العمل، ويرفع قيمة الصادرات الزراعية.

من جانبه أكد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أن النجاح الذي حققه المهرجان الدولي للتمور الأردنية خلال 7 سنوات يبرهن على عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، ويجسد الإرادة المشتركة لدعم القطاع الزراعي وتطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور في العالم العربي.

وأضاف أن المهرجان يؤكد من جديد المكانة الدولية التي حظيت بها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ودورها البَنَّاءْ في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بعد أن حققت نجاحاً ملموساً من خلال تنظيم سلسلة من مهرجانات في عدد كبير من دول العالم.

ووجه المهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور الأردنية الشكر الى دولة الامارات ممثلة بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على جهودها في تنظيم المهرجان بهذا المستوى الرفيع للعام السابع على التوالي بالتعاون مع جمعية التمور الأردنية.

وأكد أن المهرجان شكّل خلال السنوات الماضية منصة وطنية رائدة أسهمت في إحداث نقلة نوعية لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في المملكة، حيث شهد القطاع توسعاً لافتاً في المساحات المزروعة في المملكة تجاوزت 45,000 دونم، إلى جانب ارتفاع الإنتاج ليصل إلى ما يزيد عن 35,000 طن من التمور ذات الجودة العالية والتي تصدر إلى أكثر من 55 دولة حول العالم.

وجرى عرض فيلم وثائقي حول إنجازات الجائزة "2007 – 2025" وعلاقة أهداف الجائزة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكيف أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي كما تم تكريم الفائزين بمسابقة التمور الأردنية في دورتها السابعة ،2025 وتكريم الشخصيات المؤثرة في قطاع نخيل التمر بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ويصاحب، المهرجان معرض لمنتجي ومصنعي التمور من الأردن والدول المنتجة المشاركة، وندوة علمية بمشاركة 20 خبيرا وباحثا أكاديميا متخصصا بزراعة النخيل وإنتاج التمور، كما شهد المهرجان مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين جمعية التمور الأردنية وعدد من الجهات ذات العلاقة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور.