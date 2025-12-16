نهيان بن مبارك يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والسياحة في مالطا

أبوظبي في 16 ديسمبر / وام / استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم في مجلسه بالعاصمة أبوظبي، معالي الدكتور إيان بورج، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بحضور سعادة ماريا كاميليري، سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة ، وذلك في إطار اللقاءات التي تعكس نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز جسور التواصل والحوار مع مختلف دول العالم.

ورحّب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالضيف، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة، ومؤكدًا عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات بجمهورية مالطا، والحرص المشترك على تطوير آفاق التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز قيم السلام والتفاهم بين الشعوب.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حول قضايا مختلفة، بما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التواصل والتفاهم، ودعم الحوار البنّاء والتعاون الإيجابي في القضايا التي تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنتهج سياسة خارجية قائمة على مدّ جسور الشراكة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش، ودعم التعاون الدولي من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا للشعوب كافة.

من جانبه، أعرب معالي الدكتور إيان بورج عن بالغ شكره وتقديره لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور الرائد الذي تضطلع به دولة الإمارات على الساحة الدولية، وبجهودها المستمرة في تعزيز قيم الحوار والتسامح والتقارب بين الثقافات.

وأكد معاليه حرص جمهورية مالطا على مواصلة تعزيز علاقاتها مع دولة الإمارات، وتوسيع مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويدعم مساعي السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص المتبادل على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا، واستشراف آفاق أوسع للتعاون المستقبلي، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مسارات الشراكة والتفاهم بين البلدين الصديقين.