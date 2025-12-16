14 شركة دولية ناشئة تتخرج من برنامج "سكيل 360"

دبي في 16 ديسمبر/ وام/ أعلنت "إيفزا"، إحدى أبرز المناطق الحرة ديناميكية في العالم لتأسيس الشركات ودعم نمو الأعمال، عن نتائج الدفعة الافتتاحية من برنامجها الداعم للمؤسسات الناشئة"سكيل 360" Scale360، التي اختُتمت بفعالية اليوم الاستعراضي"Demo Day" في دبي، وتخرّجت خلال الفعالية 14 شركة ناشئة دولية تعمل في مجالي الذكاء الاصطناعي والاستدامة.

يجمع برنامج "سكيل 360" بالشراكة مع منصة الابتكار الأكبر عالميًا Plug and Play، بين أفضل الممارسات العالمية والوصول العميق إلى السوق الإماراتية، مقدّمًا إرشادًا مخصصًا، ودعمًا لتأسيس الأعمال، وفرص شراكات مع الشركات الكبرى، بالإضافة إلى لقاءات منتقاة مع المستثمرين.

وشرعت هذه الشركات في إطلاق مشاريع تجريبية، لدخول السوق، واتخاذ خطوات عملية لنقل مقارّها إلى دولة الإمارات، ما يعكس سرعة تبني الابتكارات وقدرة البرنامج على دعم التوسع الفعلي للشركات الناشئة في المنطقة.

و بعد عملية انتقاء دقيقة من بين 136 طلبًا عالميًا، اختار برنامج Scale360 مجموعة من الشركات الناشئة تمثّل 11 دولة تشمل: سنغافورة، الهند، مصر، كندا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، سلوفاكيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وخلال اليوم الاستعراضي، قدّمت 11 شركة ناشئة عروضًا مباشرة أمام مستثمرين وممثلين عن شركات كبرى وتنفيذيين، حلولًا ابتكارية تمتد عبر: مكننة المؤسسات، الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي، تحليلات قطاع التجزئة، التحقق من الهوية، منصّات المناخ والطاقة، وتقنيات الاستدامة.

ويحقق البرنامج زخمًا تجاريًا ملحوظًا ؛ إذ تتقدم ثماني شركات ناشئة في إجراءات الترخيص وتأسيس أعمالها داخل الإمارات، فيما تنقل شركتان مقارّهما العالمية إلى دبي.

كما أطلقت "إيفزا" ثلاثة مشاريع تجريبية بالتعاون مع شركات تعمل في مجالي الذكاء الاصطناعي والاستدامة، ما يعكس سرعة تبنّي الحلول وتطبيقها في السوق.

وقال يوخن كنيخت، الرئيس التنفيذي لـ"إيفزا "، في إيفزا،إن برنامج "سكيل 360" يعمل على إزالة الحواجز لتمكين الشركات من النمو من دبي نحو المنطقة، ويعد هذا الدعم العملي جزءا أساسيا من أجندة الابتكار في دولة الإمارات، وسنواصل الاستثمار في البنية التحتية والعلاقات التي يحتاجها المؤسسون للنجاح والإزهار هنا.

من جانبها، قالت شينيد أوكيف، مديرة برنامج Scale360 ، إن شركاتنا الناشئة أثبتت أن دبي تمثل المكان الأمثل لشركات الذكاء الاصطناعي والاستدامة العالمية لبناء أعمالها، وتكوين الشراكات، والتوسع بسرعة، والتأثير كان فوريًا، بدءًا من إطلاق المشاريع التجريبية إلى تفاعل المستثمرين وانتقال الفرق إلى دولة الإمارات، ويتماشى هذا الزخم مع الأولويات الوطنية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 ، والالتزام بالوصول إلى صافي انبعاثات صفر بحلول 2050، ويضع أساسًا قويًا لاستقبال دفعات مستقبلية من شركات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وأنجزت الشركات الناشئة المشاركة ضمن الدفعة الحالية33 تفاعلا مع شركات كبرى ووجهات حكومية في الإمارات، فضلاً عن 49 اجتماعًا مع مستثمرين بمشاركة 11 جهة استثمارية، وأكثر من 50 ساعة من الإرشاد المنهجي شملت المبيعات، وتطوير الأعمال، والاستراتيجية التقنية، والجوانب القانونية، وجولات التمويل.