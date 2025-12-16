جائزة الشارقة للعمل التطوعي تسلّط الضوء على دور المؤسسات التعليمية

الشارقة في 16 ديسمبر/وام/ سلّطت جائزة الشارقة للعمل التطوعي الضوء على فئة المؤسسات التعليمية ضمن الفئات الرئيسية المؤهلة للمشاركة في دورتها الثالثة والعشرين، وذلك خلال الفترة من نوفمبر وحتى ديسمبر 2025، تأكيداً على دورها المحوري في دعم منظومة العمل التطوعي وتعزيز أثره المجتمعي.

وأوضحت الجائزة أن باب المشاركة في الدورة الحالية ما زال مفتوحاً حتى 31 ديسمبر 2025، داعيةً المدارس والجامعات والمعاهد الرسمية والمرخصة في دولة الإمارات، سواء كانت حكومية أو خاصة أو أهلية، إلى المشاركة وإبراز مبادراتها ومشاريعها التطوعية.

وتتيح الجائزة للمؤسسات التعليمية فرصة التنافس على جائزة الداعم المتميز للعمل التطوعي ، تقديراً لجهودها في تعزيز البيئة التطوعية داخل المؤسسة وخارجها، وتنمية روح المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة والعاملين.

وأكدت سعاد الشامسي، المدير التنفيذي لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، أن الجائزة تولي اهتماماً خاصاً بالمؤسسات التعليمية باعتبارها شريكاً فاعلاً في غرس ثقافة العطاء لدى الأجيال الجديدة، مشيرةً إلى دورها المهم في تحفيز الطلبة على المشاركة في المبادرات التطوعية وتقديم نماذج ملهمة في العمل الإنساني.

وأضافت أن الجائزة تسعى من خلال تسليط الضوء على هذه الفئة إلى تشجيع الجهات التعليمية على توثيق إنجازاتها ومبادراتها التطوعية والمنافسة وفق معايير تقييم شفافة ومتقدمة، مؤكدةً استمرار الجائزة في إبراز مختلف الفئات المؤهلة بما يعزز تكافؤ الفرص ويحفّز التنافس الإيجابي لخدمة المجتمع.