تراجع طلبات اللجوء الى الاتحاد الأوروبي بنسبة 24 بالمائة

بروكسل في 16 ديسمبر /وام/ بلغ عدد طلبات اللجوء الى دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر سبتمبر الماضي 58 ألفًا و495 طلبًا في دول الاتحاد، مسجلًا تراجعًا بنسبة 24 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024 الذي شهد 76 ألفًا و920 طلبًا ، بحسب بيانات رسمية أصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" اليوم .

و أفاد "يوروستات" ان عدد الطلبات ارتفع بنسبة 14 في المائة مقارنة بشهر أغسطس 2025 الذي سُجل فيه 51 ألفًا و465 طلبًا، وبالتوازي ارتفع عدد طلبات اللجوء اللاحقة إلى 16 ألفًا و185 طلبًا، بزيادة حادة بلغت 152 في المائة على أساس سنوي مقارنة بسبتمبر 2024 وبارتفاع نسبته 17 في المئة مقارنة بأغسطس الماضي.

وأفادت بيانات يوروستات أن دول الاتحاد أصدرت خلال الربع الثالث من عام 2025 ما مجموعه 209 آلاف و860 قرارًا ابتدائيًا بشأن طلبات اللجوء، بزيادة 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبنسبة 8 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. وكانت 43 في المائة من هذه القرارات إيجابية بواقع 89 ألفًا و850 قرارًا.

وأظهرت الإحصاءات أن الفنزويليين تصدروا قائمة الجنسيات الأكثر تقدمًا بطلبات اللجوء خلال سبتمبر 2025 بنحو 6 آلاف و760 طلبًا، تلاهم الأفغان بـ 6 آلاف و460 طلبًا ثم السوريون بـ3 آلاف و135 طلبًا فالبنغلاديشيون بـ 2985 طلبًا.

و استقبلت إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا مجتمعة 72 في المائة من إجمالي طلبات اللجوء الأولى، بواقع 11 ألفًا و355 طلبًا في إسبانيا و11 ألفًا و220 في إيطاليا و10 آلاف و490 في فرنسا و9 آلاف و120 في ألمانيا.