فتح باب التسجيل لجائزة الشارقة للتميز العقاري

الشارقة في 16 ديسمبر / وام / أعلنت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في جائزة التميز العقاري 2025 ضمن فئاتها الأربع وذلك أمام مختلف المؤسسات والشركات والجمعيات والمكاتب العقارية العاملة في إمارة الشارقة اعتباراً من غد حتى 29 يناير المقبل.

يأتي إطلاق الدورة الجديدة في إطار جهود الدائرة لتعزيز بيئة عقارية تنافسية تواكب التطورات الحديثة وتدعم رؤية الشارقة في تحقيق تنمية عقارية مستدامة تُسهم في تعزيز اقتصاد الإمارة وخدمة مجتمعها.

وشهدت الجائزة هذا العام تطويراً جوهرياً وشاملاً لمعايير التقييم بهدف تعزيز جودة الأداء ورفع مستويات الابتكار والاستدامة داخل السوق العقاري في الإمارة وجاءت هذه التحديثات لتواكب توجهات الشارقة نحو بناء منظومة عقارية أكثر كفاءة وحداثة حيث ركزت المعايير الجديدة على الاستدامة البيئية من خلال تطبيق أنظمة ترشيد الطاقة والمياه واعتماد شهادات المباني الخضراء إلى جانب تعزيز التحول الرقمي عبر استخدام الأنظمة الذكية ومنصات إدارة العقارات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات العقارية.

كما شملت المعايير المطوّرة تعزيز الكفاءة المالية والاستدامة التشغيلية وتحسين آليات إدارة المخاطر والسلامة من خلال خطط الطوارئ وشهادات السلامة المعتمدة إضافة إلى الارتقاء ببرامج تدريب وتأهيل الكوادر العقارية ورفع مستويات رضا المتعاملين.

وامتدت التحديثات لتشمل تعزيز معايير الشفافية والإفصاح في جمعيات الملاك عبر نشر التقارير الدورية وإتاحة المعلومات بوضوح إلى جانب دعم المسؤولية المجتمعية وتشجيع المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية لدى شركات التطوير العقاري.

وأكد سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة أن الجائزة أصبحت محطة مؤسسية بارزة تعكس الرؤية الاستراتيجية للإمارة في ترسيخ مفاهيم التميز والابتكار وتعزيز جاهزية القطاع لمواكبة المتغيرات المتسارعة موضحا أن الدورة الجديدة تأتي بروح متجددة تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة وتسهم في الارتقاء بمستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات داعياً الشركات والمكاتب العقارية إلى المشاركة الفاعلة وتقديم نماذج ملهمة من المبادرات والممارسات التي تعزز جودة العمل وترسخ ثقافة الجودة والامتثال.

من جانبه أشار الشيخ أحمد بن صقر القاسمي مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بالدائرة إلى أن تطوير الجائزة يجسد حرص الدائرة على مواكبة أفضل التجارب العالمية وتبني نهج متقدم في التقييم بما يضمن تحقيق أعلى درجات النزاهة والموضوعية مؤكدا أن آلية التحكيم ستعتمد أسساً مهنية واضحة تستند إلى الموثوقية والدقة بما يضمن تكريم الجهات التي أحدثت أثراً حقيقياً وأسهمت بفاعلية في دعم استدامة القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته.

وتغطي الجائزة في نسختها الجديدة أربع فئات رئيسية تشمل: المكاتب العقارية وشركات التطوير العقاري ومجالس إدارة جمعيات اتحاد الملاك وشركات خدمات الإشراف الإداري وذلك بهدف ضمان شمولية التقييم وملاءمته لمختلف مكونات السوق العقاري في الإمارة كما شجعت الدائرة المتقدمين على الالتزام بمتطلبات المشاركة وتقديم المواد الداعمة التي تعزز فرص التقييم الموضوعي والعادل.

وسيتم إعلان نتائج الجائزة وتكريم الفائزين خلال أبريل 2026 ضمن حفل رسمي تنظمه الدائرة احتفاءً بالجهات التي حققت مستويات متقدمة في الأداء والإنجاز والابتكار.