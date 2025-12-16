"المؤتمر العربي للتواصل" يوصي باستراتيجيات مبتكرة بخصوص توظيف الذكاء الاصطناعي

دبي في 16 ديسمبر / وام / أوصى المؤتمر العربي الثامن للتواصل والعلاقات العامة الذي عقد في دبي على مدار يومين ، تحت شعار "التواصل والعلاقات العامة في ظل الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات"، بتبني استراتيجيات مبتكرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة.

وشهدت جلسات المؤتمر بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والممارسين والإعلاميين من مختلف الدول العربية ، نقاشات موسعة حول أثر الذكاء الاصطناعي على ممارسات الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة، والتحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة به، إلى جانب استعراض التجارب العربية الرائدة في توظيف هذه التقنيات بفعالية، ودور المؤثرين العرب في تطوير أدوات الاتصال الرقمي وتعزيز الاستدامة المؤسسية.

وأكدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية في ختام المؤتمر على أهمية ما خرجت به المناقشات من توصيات مهمة تشمل تطوير معايير ضبط استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية وإدارات الاتصال والعلاقات العامة، مع التركيز على الشفافية والمصداقية والمساءلة.

وتضمنت التوصيات إنشاء سياسات شاملة لحوكمة البيانات تتضمن أطرا قانونية وتنظيمية لحماية الخصوصية وأمن المعلومات، ووضع سياسات إجرائية واضحة للمؤثرين مع آليات للتحكم والتدقيق متعدد المراحل لضمان الشفافية وحماية حقوق الملكية الفكرية، واعتماد نموذج تدقيق صارم لتأكيد صحة المعلومات قبل نشرها.

وشملت أيضا تعزيز المهارات الرقمية للعاملين في مجال الاتصال من خلال برامج تدريب متخصصة في التحليل والنمذجة والتفكير النقدي وصناعة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتصميم دورات تدريبية لصانعي المحتوى الشباب العربي لتطوير مهاراتهم، وقياس الأداء الإعلامي وتحليل تفاعل الجمهور عند دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع توقع الاتجاهات المستقبلية.

كما تم التأكيد على تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والخاصة لإجراء بحوث تطبيقية ووضع أطر تدعم الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، والاستثمار في تطوير حلول ذكاء اصطناعي تدعم اللغة العربية وتراعي الخصوصية الوطنية والثقافية، وإرساء معايير للشفافية والمصداقية في المحتوى المُنتج باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إعداد دليل إرشادي عربي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي والاهتمام بتطوير المحتوى العربي ليواكب التحولات الرقمية الحديثة.

وأكدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية استمرار جهودها لدعم تطوير قطاع التواصل والعلاقات العامة في العالم العربي من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة بشكل مسؤول ومستدام.