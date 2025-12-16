"رافد" وجامعة الشارقة يدعمان البحث العلمي وتطوير حلول النقل

الشارقة في 16 ديسمبر / وام / وقّعت شركة رافد لحلول المركبات – التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول – الذراع الإستثماري لحكومة الشارقة اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الشارقة بهدف دعم وتعزيز البحث العلمي من خلال تبادل البيانات المتخصصة المرتبطة بالمركبات ويأتي هذا التعاون في إطار التزام "رافد" بدعم الجهود البحثية الوطنية والمساهمة في تطوير الدراسات الأكاديمية التي تخدم المجتمع والقطاعات الحيوية في دولة الإمارات.

وقّع الاتفاقية أحمد جمعة المشرخ المدير العام لشركة رافد لحلول المركبات والدكتور معمر بالطيب نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع ونخبة من المسؤولين والمختصين من الجانبين.

وستعمل رافد بموجب الاتفاقية على تزويد جامعة الشارقة بالبيانات والإحصاءات ذات الصلة لدعم المشاريع البحثية المتخصصة إلى جانب التنسيق المباشر مع الباحثين للتأكد من توفير المعلومات بالشكل الأمثل وستستخدم الجامعة هذه البيانات حصريًا لأغراض البحث العلمي مع الإشارة إلى مساهمة “رافد” في أي مخرجات بحثية ومشاركة النتائج النهائية معها لتعزيز تبادل المعرفة.