وزارة الرياضة ومجلس دبي الرياضي يوقعان مذكرة تفاهم لاكتشاف ورعاية الموهوبين

دبي في 16 ديسمبر/ وام/ وقّعت وزارة الرياضة ومجلس دبي الرياضي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الجهود لتطوير منظومة متكاملة لاكتشاف وإدارة ورعاية المواهب الرياضية في إمارة دبي، بما يدعم تنمية المواهب الوطنية وتعزيز مسارها الرياضي.

جاء توقيع المذكرة انطلاقًا من الدور الذي تضطلع به وزارة الرياضة عبر لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، من خلال تطوير المواهب الوطنية والإشراف على البرامج والمبادرات المعنية بصقلها وتنميتها، وبما يتكامل مع عمل مجلس دبي الرياضي في بناء منظومة شاملة لإدارة المواهب الرياضية بإمارة دبي.

وقّع المذكرة سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تطوير الرياضة والتنافسية، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وسعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وذلك تأكيدًا لالتزام الجانبين بتعزيز التكامل والعمل المشترك في مجال تطوير المواهب الرياضية.

وتسري مذكرة التفاهم اعتبارًا من تاريخ توقيعها ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة، وفق ما نصّت عليه بنودها، بما يضمن استمرارية التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في مجال استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في إمارة دبي.

وتركّز المذكرة على التعاون في وضع وتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في إمارة دبي، من خلال الربط الرقمي بين أنظمة المجلس والمنصة الوطنية للمواهب لتبادل البيانات وتوحيد قواعد المعلومات، وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية، ودعم إنشاء مراكز رياضية متخصصة للمواهب، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة الرياضة والمواهب بين أفراد المجتمع، ودعم الدراسات والأبحاث والبرامج الأكاديمية ذات الصلة بتطوير المواهب الرياضية.

وتهدف المذكرة إلى إنشاء منظومة متكاملة لإدارة واكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في دبي، وتعزيز التعاون المؤسسي بين وزارة الرياضة ومجلس دبي الرياضي في مجالات التطوير الرياضي، وتوحيد الجهود الوطنية بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للرياضة، مع اعتماد آليات واضحة للحوكمة والتنفيذ والمتابعة عبر تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة التنفيذ وتقييم البرامج ورفع التقارير الدورية.

وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم أن توقيع المذكرة يجسد توجهًا وطنيًا لتعزيز منظومة رعاية المواهب الرياضية، مشيرًا إلى التنسيق المؤسسي وتكامل المبادرات يسهمان في بناء مسارات تطوير واضحة ومستدامة للمواهب الرياضية، وفق معايير معتمدة تطور الرياضة الوطنية على المدى البعيد.

من جانبه، أوضح سعادة سعيد حارب أن توقيع المذكرة يعكس رؤية دبي ودورها المحوري في دعم التوجهات الوطنية لتطوير الرياضة.

وقال إن دبي تواصل دورها في بناء نماذج متقدمة لإدارة المواهب الرياضية، بالشراكة مع الجهات الاتحادية، وبما يعزز تكامل المنظومة الرياضية، وتأتي هذه الخطوة تحقيقًا لأهداف خطة دبي الرياضية 2033 التي تركز على تطوير الموهوبين في جميع الألعاب الرياضية.