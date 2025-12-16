الإمارات تستضيف 5 بطولات دولية للترويض

أبوظبي في 16 ديسمبر/وام/ اعتمد الاتحاد الدولي للفروسية إقامة 5 بطولات دولية للترويض العام المقبل بكل من أبوظبي ودبي.

ستقام البطولات التي يستضيفها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي، على مدار يناير وفبراير ومارس بمشاركة مفتوحة من داخل الدولة وخارجها.

وأكدت ديانا الشاعر رئيسة لجنة الترويض في الاتحاد الدولي للفروسية، والمجموعة الإقليمية السابعة، أن دولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية مميزة، وتستضيف بطولات دولية مختلف في الفروسية، ووصلت إلى مستوى كبير في قفز الحواجز.

ووصفت إقامة 5 بطولات في دولة الإمارات، بأنها خطوة كبيرة ومهمة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، آملة تحقيق مستوى متقدم في جميع التخصصات.

وأضافت أن هناك الكثير من الفرسان في عدد من الدول الأوروبية أبدوا ترحيبا كبيرا، بإقامة هذه البطولات اعتبارا من يناير المقبل في دولة الإمارات، ورغبة في المشاركة، لاسيما أن الأجواء ملائمة لمشاركتهم فيها، بالإضافة إلى وجود قاعدة مميزة من الفرسان في الإمارات.

ونوهت إلى أن هناك العديد من الخطط المستقبلية لتأهيل الكوادر البشرية في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى الفرسان، لأن الهدف ليس تنظيم البطولات فقط، وإنما العمل على خطط تطويرية تستشرف المستقبل، لاسيما أن رياضة الترويض تشهد إقبالا كبيرا من الفرسان، ما يدفعنا لتوفير فرص التطوير المستمرة لهم.