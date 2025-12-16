طقس الغد غائم جزئيا مع سقوط أمطار

أبوظبي في 16 ديسمبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على الجزر وتمتد على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية ، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا يضطرب أحياناً ، و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 20 80 25

دبي 26 21 80 35

الشارقة 25 19 80 35

عجمان 26 21 80 30

أم القيوين 26 18 80 35

رأس الخيمة 26 19 80 35

الفجيرة 25 21 85 30

العـين 25 18 75 35

ليوا 25 16 80 30

الرويس 25 20 85 35

السلع 24 20 80 35

دلـمـا 25 20 75 30

طنب الكبرى / الصغرى 25 20 85 30

أبو موسى 25 20 80 30