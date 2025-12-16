تتويج الفائزين بأشواط بطولة الصقور في مهرجان ليوا

الظفرة في 16 ديسمبر/ وام/ اختتمت أمس منافسات بطولة الصقور ضمن مهرجان ليوا الدولي، التي أقيمت على مدار يومين، والمخصصة لفئة الملاك فرخ، عبر 4 أشواط شملت فئات الفرخ جير شاهين، والفرخ جير بيور، والفرخ جير قرموشة، والفرخ جير تبع.

وأسفرت النتائج عن فوز الصقر 11 لمالكه جمعة عبد الله الفلاحي بالمركز الأول في فئة جير تبع محققا 15.554 ثانية، وجاء ثانياً الذيب لعبد الوهاب سالم الهاجري بزمن قدره، 15.638 ثانية، وثالثاً الصقر رقم 77 لعبد الله راشد المانع المنصوري بزمن قدره 15.676 ثانية.

وحصد الصقر 54 لعبد الله راشد المنصوري لقب فئة جير شاهين مسجلا 15.988 ثانية، وجاء ثانيا مقبول لراشد سعيد الكتبي، بزمن قدره 16.162 ثانية، وثالثاً عيد لراشد علي المزروعي، بزمن قدره 16.444 ثانية.

كما فاز الصقر البرج لمالكه سلمى محمد ناصر المنصوري بالمركز الأول في فئة جير بيور، مسجلا 15.422 ثانية، وجاء ثانيا رماد لحمد أحمد مجرن بزمن قدره 15.533 ثانية، وثالثا الصقر رقم 96 لعلي إبراهيم الغفلي، بزمن قدره 15.660 ثانية.

وفي فئة جير قرموشة أحرز الثمامة لعلي شخبوط الكعبي المركز الأول محققا 15.382 ثانية، تلاه قمرا لحمدان مبارك المنصوري، بزمن قدره 15.660 ثانية، وثالثا الصقر رقم 78 لجمعة عبد الله الفلاحي بزمن قدره 15.776 ثانية.

وأقيمت 4 أشواط لفئة المحترفين فرخ، وفاز مبهر لبطي خلفان القبيسي بالمركز الأول في شوط جير شاهين مسجلاً 17.468 ثانية، وتصدر كايف لحميد راشد المنصوري شوط جير بيور، بزمن قدره 16.360 ثانية.

وشهد شوط جير قرموشة فوز إثارة لبطي خلفان القبيسي باللقب مسجلا 16.943 ثانية، وتفوق تي 92 لخالد راشد المنصوري في شوط جير تبع مسجلا 16.883 ثانية.