"الإمارات للألمنيوم" و"صنستون" تبدآن العام المقبل مشروع تصنيع أقطاب الكربون

أبوظبي في 16 ديسمبر /وام/ أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة صنستون الصينية، أكبر منتج مستقل للأقطاب الجاهزة في العالم، اليوم، أنهما ستبدآن إنشاء مشروع تصنيع أقطاب الكربون في الإمارات خلال عام 2026 المقبل.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع 300 ألف طن من الأقطاب سنوياً، لتحل محل معظم واردات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من هذا المنتج، ومن المتوقع بدء الإنتاج في عام 2028.

ويتماشى المشروع مع مبادرة "اصنع في الإمارات" و"مشروع 300 مليار" ويرسخ مكانة الإمارات بين الدول القليلة المصدرة لأقطاب الكربون على مستوى العالم.

ووقعت الشركتان اليوم اتفاقية المشروع المشترك؛ حيث تمتلك الإمارات العالمية للألمنيوم 45% من الأسهم، فيما تمتلك صنستون 55%، مع توقعات باستثمار نحو 300 مليون دولار أمريكي لبناء المصنع الجديد، تناسباً مع حصص الملكية لكل من الشريكين.

وتستخدم أقطاب الكربون في عمليات صهر الألمنيوم، وتنتج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حوالي 1.35 مليون طن من الأقطاب المستخدمة في عملياتها سنوياً في مصانعها في جبل علي والطويلة، فيما تستورد باقي متطلباتها الحالية من الخارج.

وستقوم شركة "صنستون" ببناء المصنع نيابةً عن المشروع المشترك، فيما ستكون شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مستثمراً مالياً ومشترياً.

وأكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن المشروع يوفر فرصا جديدة لتصدير المنتجات المصنوعة في الدولة وتعزيز المشتريات المحلية، وزيادة إسهام الشركة في الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم أمن إمدادات أقطاب الكربون على المدى الطويل، موضحا أن الشركة تعتمد من خلال التعاون مع شركة "صنستون" على الخبرات المشتركة في هذا المجال لتأسيس أول مصنع لها خارج الصين في دولة الإمارات.

من جانبه، أعرب لانغ جوانغهو، رئيس مجلس إدارة شركة "صنستون"، عن فخره بتأسيس أول مشروع توسع عالمي للشركة في دولة الإمارات وبالتعاون مع شركة الإمارات العالمية التي تمتد خبرتها الصناعية لأكثر من خمسين عاماً وتحمل رؤية واضحة لتشكيل مستقبل صناعة الألمنيوم.

وأكد أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة للطرفين في الاستجابة للتحول الأخضر في قطاع التصنيع العالمي، مؤكدا تطلع الشركة إلى العمل بكامل طاقاتها لإرساء معايير جديدة للكفاءة، وبناء أسس راسخة لعمليات مستدامة على المدى الطويل.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات العالمية للألمنيوم، و"صنستون" وقعتا مجموعة من الاتفاقيات في المراحل التمهيدية في إطار خطة تنفيذ المشروع، ومنها اتفاقية تطوير مشترك خلال منتدى "اصنع في الإمارات" في مايو 2025.