"راكز" تختتم سلسلة "النمو" لعام 2025

رأس الخيمة في 16 ديسمبر / وام / اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" سلسلة "النمو" لعام 2025 وهي منصة تجمع نخبة من الخبراء وروّاد الأعمال ضمن مجتمع راكز بهدف تبادل الخبرات وبناء العلاقات وتعزيز فرص النمو، وذلك من خلال فعالية ختامية مميّزة استضافها مركز كومباس للأعمال.

جمع الحدث نخبة من روّاد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وقادة الأعمال في أمسية خصصت لاستعراض أثر الشراكات الاستراتيجية في دعم مسيرة النمو وأقيمت الفعالية الختامية تحت شعار "قوة الشراكة: ننمو أسرع معا" لتؤكد على الدور المحوري للتعاون في تسريع نمو الأعمال وفتح آفاق جديدة وتعزيز المنظومة الريادية في إمارة رأس الخيمة.

وعلى مدار العام قدمت سلسلة "النمو" مجموعة من الموضوعات الحيوية التي زودت مجتمع الأعمال في "راكز" بأدوات عملية وممارسات قابلة للتطبيق، بهدف دعم التوسّع وتحفيز النمو وركزت الجلسات على سبل تحديد الشركاء ذوي القيمة العالية، وفهم نماذج التعاون بين المؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استعراض أُطر شراكات تحقق المنفعة المتبادلة وتأسيس علاقات مستدامة قائمة على النتائج.

وشهدت الفعالية الختامية جلسات ملهمة قدمها عدد من الخبراء البارزين، من بينهم مسعود سالم رئيس منظومة الذكاء الاصطناعي ومدير التحالفات في شركة "أوراكل" وناتالي كرامبتون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تيك مينا" ومحمد قتيبة العيسى مدير إدارة خدمات القيمة المضافة في "راكز".

وطرح المتحدثون رؤى عملية حول سبل التعاون بين المؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الابتكار، ودور الشراكات الفعّالة في دعم نمو هذه الشركات كما استعرضوا مساهمة "راكز" في تمكين مجتمع أعمالها من خلال مبادرات تعاونية تركز على تعزيز القيمة المضافة.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" إن الشراكات تؤدي دورا أساسيا في تحقيق النمو المستدام ونجاح الأعمال وخلال سلسلة النمو لعام 2025، شهدنا كيف يمكن للتعاون أن يفتح آفاقا جديدة، ويسرع التوسع ويمنح روّاد الأعمال الشبكات والمعرفة التي يحتاجون إليها لتحقيق الازدهار وتؤكد هذه السلسلة التزام "راكز" بتوفير منصات تلهم التعلم، وتعزز العلاقات البناءة وتدعم النجاح على المدى الطويل.