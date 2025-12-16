تنظيم تجربة تفاعيلة ضمن مهرجان "شتانا في حتا " لاستعراض الموروثات الأصيلة

دبي في 16 ديسمبر / وام / استعرضت التجربة التفاعلية الاستثنائية التي تم تنظيمها في إطار الفعاليات المجتمعية ضمن أجندة "مهرجان شتّانا في حتّا 2025" بعض الموروثات الأصيلة المرتبطة بالحياة في المزرعة الإماراتية التقليدية، وذلك في إطار حرص المهرجان على تقديم فعاليات متميزة تجمع ما بين الترفيه والتثقيف، وتعزّز صلة الأجيال الجديدة بثقافتهم وتراثهم المجتمعي العريق بكل ملامحه وتفاصيله.

واستضافت الجدة كلثم الحتاوي، مجموعة من الأطفال والناشئة تراوحت أعمارهم ما بين ستة أعوام و16 عاماً، في مزرعتها الخاصة في منطقة حتّا، حيث اصطحبتهم في جولة عبر الزمان والمكان، إلى عمق أصالة المجتمع الإماراتي، من خلال استعراض تفاصيل بعض الأنشطة المرتبطة بالمزرعة، مثل حلب الماعز وصناعة اللبن المُحضَّر بالطرق التقليدية، والأجبان، وبكل ما لهذه الأنشطة من خطوات ومراحل مختلفة.

وأعربت أمينة طاهر، عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان شتانا في حتّا، عن خالص الشكر والتقدير للجدة كلثم الحتاوي، لما أبدته من تعاون ولاستضافة مجموعة من ضيوف مهرجان شتانا في حتّا من صغار السن، وما قدمته لهم من معلومات ثرية في تجربة مجتمعية متميزة، لاقت اهتمام الأطفال والناشئة المشاركين الذين أبدوا إعجابهم الشديد بما شاهدوه وما استمعوا له من قصص وحكايات أثرت مخيلتهم عن صورة الحياة قديماً وحديثاً في المناطق الزراعية في الدولة، والتي تعد منطقة حتّا من أهم نماذجها، فضلاً عن كونها وجهة سياحية رئيسية في إمارة دبي.

وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص مهرجان شتّانا في حتّا 2025، الذي تُعقد فعالياته حالياً على ضفاف بحيرة ليم، على تقديم تجارب مجتمعية أصيلة تُبرز الموروث الثقافي والزراعي لمنطقة حتّا، وتعزّز ارتباط الأطفال والناشئة بالهوية الوطنية، من خلال إشراكهم في أنشطة حيّة تعكس بساطة الماضي وعمق قِيَمه، وتحوّل التراث إلى تجربة معاصرة نابضة بالحياة.