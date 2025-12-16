"ناشئة الشارقة" تختتم ملتقى المراكز لصناعة قادة المستقبل

الشارقة في 16 ديسمبر / وام / اختتمت ناشئة الشارقة إحدى مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع اليوم النسخة الثالثة من ملتقى مراكز الناشئة الذي استهدف فتح للمنتسبين آفاقاً جديدة لاكتشاف الذات وبناء الشخصية لصناعة قادة المستقبل.

وشكّل الملتقى الذي استضاف 80 منتسباً لمراكز ناشئة الشارقة الثمانية المنتشرة في إمارة الشارقة بمختلف مدنها ومناطقها مساحة إبداعية نابضة بالحركة والتفاعل جمعت المنتسبين في تجربة استثنائية استمرت ثلاثة أيام في مركز ربع قرن للمهارات الحياتية تجاوزت مفهوم التجمع الشبابي إلى ممارسات ميدانية شمولية انتقلوا خلالها من مقاعد التعلّم التقليدي إلى فضاء التحدي ومن الملاحظة إلى التجربة الواقعية ومن الفردية إلى العمل بروح الفريق.

و تنوّعت التجارب التي خاضها المنتسبون بين أنشطة حركية وتحديات جماعية ومهام ميدانية تحاكي مواقف الحياة اليومية ما أسهم في تنمية مهارات التواصل وحل المشكلات واتخاذ القرار كما أتاحت للمنتسبين فرصة الابتعاد عن العالم الرقمي والانخراط في تجارب حقيقية تعيد صياغة مفهوم التفاعل الإنساني والعمل الجماعي.

كما تضمن الملتقى مجموعة من التحديات الرياضية أضافت أجواء تنافسية بين المنتسبين و جلسة ملهمة بعنوان "كيف أكون مغامراً" قدّمها كل من خالد الناخي مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات و حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي حيث شاركا المنتسبين تجارب ملهمة من مشاركتهما في قمم إلبروس وكليمنجارو حملت رسائل جوهرها الشجاعة والإصرار والتعاون وأثرت وعي المنتسبين بأهمية الطموح وتجاوز التحديات.