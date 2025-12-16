"غرفة أبوظبي" تطلق برنامج "علامة الاستدامة"

أبوظبي في 16 ديسمبر / وام/ أطلقت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برنامج "علامة الاستدامة"، المبادرة الأولى من نوعها في الإمارة، والتي تهدف إلى تعزيز جاهزية مجتمع الأعمال في مجال الاستدامة، ورفع قدرته التنافسية، ودعم مرونته على المدى الطويل.

يأتي البرنامج كنموذج عملي يتماشى مع أولويات أبوظبي الاقتصادية، إذ يزوّد مجتمع الأعمال بإرشادات واضحة، ودعم استشاري متخصص، وتصنيف مؤسسي موثوق يمكّنه من مواكبة متطلبات الاستدامة العالمية المتنامية، ويفتح أمامه آفاقاً جديدة في مجالات التمويل والاستثمار ودخول الأسواق العالمية.

وفي إطار دعم "اقتصاد الصقر" في أبوظبي، يقدم برنامج "علامة الاستدامة" نظاماً تصنيفياً متدرجاً من أربع فئات وهي الألماسية، والذهبية، والفضية، والبرونزية، يمكّن مجتمع الأعمال من تقييم درجة جاهزيته في تبني معايير الاستدامة، ويجمع هذا النموذج بين التقييم وبناء القدرات، بما يوفر مساراً واضحاً يتيح للمنشآت الانتقال من مرحلة الوعي الأولي بالاستدامة إلى تبني ممارسات استدامة متكاملة داخل عملياتها.

وقال سعادة شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، إن الاستدامة أصبحت اليوم عنصراً محورياً في بناء الثقة، وفتح آفاق جديدة، وتعزيز قدرة الشركات على تأمين موقعها في مستقبل الاقتصاد العالمي، ومن خلال هذا البرنامج، توفر الغرفة لأعضائها منظومة دعم تمنحهم الأدوات اللازمة لتعزيز مصداقيتهم، وجذب الاستثمارات، والمنافسة بثقة في الأسواق الدولية، وتعكس هذه المبادرة طموح أبوظبي في تمكين قطاع خاص قادر على قيادة المستقبل والمساهمة في تشكيله.

ومن جانبه، أكد سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، على أن شركات القطاع الخاص تشكل محركاً رئيسياً لنمو الاقتصاد الوطني، ومن خلال دعم انتقالها نحو ممارسات أكثر استدامة، تسهم الغرفة في تحقيق نمو طويل الأمد، وتعزيز فرص الوصول إلى التمويل، ورفع قدرتها على مواكبة متطلبات الاقتصاد العالمي المتغير، موضحا بأن "علامة الاستدامة" تمثل خطوة مهمة نحو قطاع خاص أكثر مرونة وتنافسية، قادر على الإسهام في رفاه المجتمع ومستقبل الإمارة.

وسيستفيد المشاركون من مسار تطوير متكامل يشمل ورشة تقييم بإشراف خبراء الاستدامة، وأداة لقياس نضج الاستدامة توضح مستوى جاهزية الشركة وقدرتها على التقدم، إلى جانب تقرير مخصص يحدّد الإجراءات ذات الأولوية.

كما يوفر البرنامج جلسات استشارية مباشرة وبرامج لبناء القدرات، تتضمن تدريباً على التمويل المستدام بالتعاون مع شركاء مصرفيين محليين، وتزوّد الغرفة الشركات أيضاً بمجموعة من الأدوات العملية، من بينها حاسبة لانبعاثات النطاقين الأول والثاني، وقائمة مرجعية تساعدها في إعداد تقارير الاستدامة وفقاً للمعايير المعتمدة.

وسيتم تكريم عدد من الشركات من المرحلة الأولى خلال فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، بما يوفر منصة عالمية لاستعراض التقدم الذي أحرزته هذه الشركات والتزامها بممارسات مستدامة ومسؤولة.

وتُتاح المشاركة في المرحلة الأولى من البرنامج دون أي رسوم، مما يمنح الشركات فرصة الاستفادة المبكرة من نموذج الغرفة للاستدامة وخدماتها الاستشارية، وذلك في إطار دور الغرفة في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز المعايير.