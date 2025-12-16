ريان ملحان يمثل منتخب الإمارات للريشة الطائرة في أولمبياد الشباب

دبي في 16 ديسمبر/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة مشاركة منتخب الإمارات في أولمبياد الشباب والمقررة في العاصمة السنغالية داكار 2026 من خلال اللاعب ريان ملحان، وذلك بعد النتائج التي حققها اللاعب خلال الفترة الماضية على كافة المستويات المحلية والقارية.

وأوضحت نورة الجسمي رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة أن اللاعب يتواجد حاليا ضمن برنامج النخبة بدعم من وزارة الرياضة، مشيرة إلى ان انجاز المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم للريشة الطائرة في الهواء الطلق والتي اختتمت أمس في خورفكان يعد دافعا كبيرا لجميع اللاعبين من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة، اذ تنتظر المنتخب الوطني عدة مشاركات خارجية أبرزها البطولة العربية في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الحدث الأبرز الذي يقام فبراير المقبل في أبوظبي وهو " العاب الماسترز.