مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان يناقش خطته الاستراتيجية لعام 2026

عجمان في 16 ديسمبر / وام/ عقد مجلس سيدات أعمال عجمان اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2024،برئاسة الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيسة المجلس، لمناقشة واعتماد المشاريع الاستراتيجية والتشغيلية للمجلس لعام 2026، واستعراض حزمة الخدمات والمبادرات الداعمة لصاحبات الأعمال وعضوات المجلس من السيدات، والاطلاع على خطة المشاركات المحلية والدولية للعام القادم، بما يعزز دور المرأة في دعم التنمية الاقتصادية وترسيخ تنافسية ريادة الأعمال النسائية.

حضر الاجتماع عضوات مجلس الإدارة وموظفات المجلس، وذلك في مقر مجلس سيدات أعمال عجمان، وعبر تقنية التواصل المرئي "عن بُعد".

و أشادت الدكتورة آمنة خليفة بدعم غرفة عجمان المتواصل لجهود المجلس ومبادراته، مؤكدة أن مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة عجمان يحرص على مواءمة مبادراته ومشاريعه بما يتوافق مع توجهات إمارة عجمان ودولة الإمارات.

وأكدت أن المجلس يحرص على إطلاق مبادرات ذات أثر اجتماعي واقتصادي مستدام، تزامنا مع عام الأسرة، بهدف دعم استقرار الأسرة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، وتمكين صاحبات الأعمال من تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية.

تناول الاجتماع تقرير إنجازات المجلس للعام 2025، واستعرض أبرز المبادرات والبرامج التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، إلى جانب اعتماد محضر الاجتماع الثالث للمجلس، ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي للمجلس.

وناقش المجلس خطته الاستراتيجية لعام 2026 والتي ركزت على برنامجين رئيسيين أحدهما بعنوان "تكامل لريادة الاعمال الصناعية والإنتاجية"، والذي يهدف إلى تمكين صاحبات الأعمال من دخول القطاعين الصناعي والإنتاجي، وتعزيز قدراتهن التنافسية، ودعم تأسيس وتطوير مشاريع مستدامة ذات قيمة مضافة، وذلك من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، وإعداد دراسات الجدوى، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتمكين الصناعي، بما يتوافق مع توجهات الدولة في دعم الصناعات الوطنية.

ويتضمن البرنامج الآخر إطلاق "المنصة الالكترونية لمجس سيدات أعمال عجمان" والتي تهدف إلى توفير نافذة رقمية متكاملة لخدمات المجلس، وتعزيز التواصل مع صاحبات الأعمال وعضواته، وتسهيل الوصول إلى البرامج والمبادرات والفرص المتاحة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتوسيع نطاق المستفيدات، ودعم التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات.