"الإمارات للإفتاء" يمنح "جائزة الاجتهاد الحضاري" للمجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية

أبوظبي في 15 ديسمبر / وام/ منح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي جائزة الإمارات للدراسات الإفتائية والاجتهاد الحضاري (فرع المؤسسات)في دورتها الأولى إلى المجلس العلمي الأعلى في المملكة المغربية الشقيقة؛ تقديرًا لدوره الريادي في قيادة الشأن الديني، وترسيخ منهج الاجتهاد الجماعي، وصيانة المرجعية الدينية القائمة على الوسطية والاعتدال.

تم تسليم الجائزة من قِبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي العلامة عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وذلك بحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

استلم الجائزة نيابة عن الجهة الفائزة معالي السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالمملكة المغربية.

و جرى التكريم على هامش حفل انطلاق أعمال المؤتمر العالمي للسنوي للمجلس بعنوان "الأسرة في سياق فقه الواقع" المقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية .

وجاء منح الجائزة استنادًا إلى ما يضطلع به المجلس العلمي الأعلى، من مسؤولية دستورية وعلمية بوصفه المرجعية العليا للاجتهاد الديني والمشورة العلمية في المملكة المغربية، إضافة إلى جهوده المنهجية في تفعيل فقه الواقع، ومواكبة قضايا العصر، بالاستناد إلى مقاصد الشريعة الإسلامية ومراعاة الخصوصيات المجتمعية.

وأكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أنَّ تكريم المجلس العلمي الأعلى بالمملكة المغربية يجسّد تقديرًا لنموذج مؤسسي رائد في تدبير الشأن الديني، ويعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، قيادةً وشعبًا، ويعزّز مسارات التعاون العلمي والفكري في خدمة الإنسانية.



