منافسات قوية في مزاينة مدينة زايد بمهرجان الظفرة وتتويج الفائزين

الظفرة في 16 ديسمبر / وام / شهدت "مزاينة مدينة زايد" المحطة الثالثة في مهرجان الظفرة بدورته التاسعة عشرة، منافسات قوية بين مُلاك الإبل ضمن أشواط سن الحقايق للمجاهيم والمحليات (الشرايا والتلاد والشركاء) والمهجنات الأصايل والوضح، والتي خصص لها 140 جائزة موزعة على 15 شوطاً.

وتوج أسود عمبر بالروس العامري، ضيف شرف المزاينة، وسعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المنافسات التي جرت في منصة مزاينة الإبل بمدينة زايد في منطقة الظفرة، وتستمر لغاية 20 ديسمبر الجاري، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وو في سياق متصل ، دخلت شبوك المزاينة، صباح اليوم، المطايا المشاركة في أشواط اللقايا الشرايا والتلاد للمجاهيم والمحليات بالإضافة إلى المهجنات الأصايل والوضح، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة (الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية، التحكيم)، وسيتم إعلان نتائجها مساء غدٍ عبر قناة بينونة ومنصات "تراثنا" على مواقع التواصل الاجتماعي وإذاعة مهرجان الظفرة (أف أم 90.1) في محيط موقع المزاينة، فيما تدخل صباح غدٍ الأربعاء الإبل المشاركة في منافسات أشواط الإيذاع للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح.