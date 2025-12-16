"القلاع التاريخية" تشهد فعاليات ثقافية في مهرجان " ليوا الدولي"

الظفرة في 16 ديسمبر/وام/ تشهد القلاع التاريخية في ليوا برنامجاً متنوعاً من الفعاليات ضمن مهرجان ليوا الدولي 2026، لاستكشاف تراث منطقة الظفرة.

وتستضيف قلعة مزيرعة، وقلعة قطوف، وبرج موقب، وقلعة الميل، تجارب وأنشطة وعروضاً ثقافية، وتجسد عراقة المنطقة، وروح مجتمعها، وثقافتها، وتقاليدها الأصيلة.

كما يستمتع زوارها بما تقدمه مجموعة متميزة من المقاهي الثقافية، وأكشاك المأكولات الشعبية، إلى جانب الأسواق التراثية، ومتاجر المصنوعات التقليدية، التي تعرض منتجات إماراتية أصيلة من إبداع رواد أعمال وحرفيين محليين.

وبحسب بيان صادر من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، فقد شيدت قلعة مزيرعة عام 1800 وأعيد بناؤها عام 1988، وتعد من أبرز معالم ليوا التاريخية المشاركة في هذه الفعالية، كما تمنح قلعة قطوف، التي شيدت حوالي عام 1925 وأعيد بناؤها في عام 1990، زوارها فرصة التعرف على التقاليد الحية والحرف الشعبية، والتفاعل مع الحرفيين الذين يواصلون نقل مهاراتها عبر الأجيال.

كما يستقبل برج موقب، الذي بني بين عامي 1922 و1926 وتم ترميمه في عام 2005، زواره بأنشطة ثقافية ومجتمعية متنوعة، بينما تمثل قلعة الميل التي شيدت حوالي عام 1816 وأعيد بناؤها في عام 1984، جزءاً مهما من التجارب الثقافية الممتدة عبر مواقع ليوا التاريخية.