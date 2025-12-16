لجنة "كرة القدم المصغرة" تعتمد "الانتقالات الشتوية" وبطولة الأكاديميات

دبي في 16 ديسمبر/ وام/أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة القدم المصغرة في اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، اعتماد الانتقالات الشتوية لأول مرة، خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الجاري.

كما كشفت في بيان اليوم عن انطلاق الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري غدا، تمهيدا لانطلاق المرحلة الثامنة للدور الثاني في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، بمشاركة 8 فرق.

وأكدت اللجنة اعتماد بطولة الأكاديميات لكرة القدم المصغرة في إمارة عجمان يومي 26 و27 ديسمبر الجاري، للاعبين تحت 12 و14 سنة، ولفئة 6 إلى 8 سنوات.

وأوضحت أن هناك خطة لإعداد منتخبنا الوطني الأول قبل المشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها الإمارات أبريل المقبل، تتضمن أفضل مستويات التجهيزات، واختيار القائمة المشاركة، لضمان إظهار المستوى الفني المطلوب في النسخة الأولى للبطولة.