اتحاد المبدعين العرب يطلق حوارا من الإمارات ضمن فعاليات قمة الأمم المتحدة لمجتمع المعلومات "WSIS+20"

دبي في 16 ديسمبر/ وام / يطلق اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة غدا من الإمارات منصة حوار افتراضية بعنوان "تعزيز الثقة في المستقبل الرقمي: الابتكار، والأمان، والنمو المستدام" وذلك في إطار الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن فعاليات WSIS+20.

يأتي تنظيم الحوار بمشاركة اتحاد الإعلاميين العرب عضو الأمم المتحدة، وبالتعاون مع Creative NextGen Solution.

يقام الحوار الافتراضي، من الساعة 9:00 إلى 10:15 مساءً بتوقيت دبي، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا، والملكية الفكرية، والأمن السيبراني، والاقتصاد الإبداعي.

وقال الدكتور أحمد نور رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن المنصة ستناقش عددا من المحاور الجوهرية، يأتي في مقدمتها إطلاق وعرض مبادرة التحقق الإلكتروني للمحتوى والملكية الفكرية في الفضاء الرقمي "IPV"، وهو مشروع عربي يقدم حلا عالميا مبتكرا لحماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والأمن السيبراني ضمن منصة واحدة، بما يسهم في دعم المبدعين على المستويين العربي والدولي، ويفتح آفاقًا للتوسع والتعاون مع الهيئات الدولية المعنية.

كما تناقش سبل بناء منظومة ثقة رقمية عالمية لحماية الحقوق الفكرية، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها البيئة الرقمية، والحاجة إلى إطار دولي يعزز موثوقية المحتوى ويحد من القرصنة الرقمية، مع استعراض تجارب دولية ناجحة في هذا المجال.

ويتناول محور آخر وهو حوكمة التكنولوجيا وأثرها على الاقتصاد الإبداعي العالمي، من خلال بحث دور التقنيات المتقدمة في تشكيل مستقبل الصناعات الإبداعية والعلاقة بين حماية الملكية الفكرية وتحقيق النمو الاقتصادي الرقمي إضافة إلى دور المنظمات الدولية مثل الويبو "WIPO" والاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة "UNDESA" في دعم الأطر التنظيمية.

ويختتم الحوار بمحور مخصص لـ"الأمن السيبراني كركيزة أساسية لحماية المحتوى الرقمي"، حيث تتم مناقشة التهديدات والاختراقات الرقمية وتأثيرها على المبدعين والشركات وآليات الدفاع السيبراني ضمن مبادرة التحقق الإلكتروني وأهمية خلق بيئة رقمية آمنة تعزز الابتكار وترسخ الثقة في المستقبل.