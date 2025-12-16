الخماسي الحديث يحرز 8 ميداليات ملونة في بطولة العالم بجنوب إفريقيا

موسيل باي - جنوب إفريقيا في 16 ديسمبر/ وام / أحرز منتخب الإمارات للخماسي الحديث 8 ميداليات ملونة، بواقع 5 فضيات، و3 برونزيات في منافسات البياثل والترياثل، وليزر رن، ضمن أول مشاركة عالمية له وذلك في بطولة العالم بجنوب افريقيا، والمقامة في مدينة موسيل باي بمشاركة 1800 لاعب ولاعبة.

ففي فئة 9 سنوات "أولاد"، فاز المنتخب بالميدالية الفضية في مسابقة البياثل "فرق"، وفضية مسابقة الترياثل "فرق"، وبرونزية مسابقة الليزر رن "فرق"، ومثل المنتخب في هذه الفئة كل من اللاعبين سعيد الكتبي، ومحمد القايدي، وحمدان القايدي.

وفي فئة 40 عاماً حقق المنتخب إنجازا لافتا بـ 3 فضيات في مسابقة البياثل، والترياثل، والليزر رن من خلال اللاعبين عادل النعيمي، وخالد عبدالله، وسعيد سالم الكثيري.

وفي فئة العمومي "رجال" حصل منتخبنا على برونزية مسابقة الليزر رن، وبرونزية مسابقة الترياثل "فرق"، من خلال اللاعبين عبدالله محمد عبدالرحمن، وحمد عيسى الدوسري، وأحمد راشد سالم.

ورافق البعثة كل من الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الخماسي الحديث، وعضوا مجلس الإدارة عدنان الهاشمي وأحمد البادي، إضافة إلى المدربين عبدالله العيدي ومحمد قاسم.

من جانها أعربت الدكتورة هدى المطروشي عن سعادتها بالنتائج التي تحققت في هذه المشاركة الأولى عالميا، الأمر الذي يؤكد أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية وبذلوا كل الجهد للوصول إلى هذا الانجاز العالمي الأول.