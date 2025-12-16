ياس بن حمدان بن زايد يفتتح جناح مشروع الغدير للحِرف الإماراتية في مهرجان ليوا الدولي

أبوظبي في 16 ديسمبر/ وام / افتتح الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، في قلعة خنور في مدينة ليوا في منطقة الظفرة، جناح مشروع الغدير للحِرف الإماراتية التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2026 "ليوا 2026" بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

حضر الافتتاح سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين.

وتأتي مشاركة مشروع الغدير في المهرجان من خلال تجربةً ثقافية تعكس الهوية الوطنية الإماراتية، وتسهم في إحياء الموروث الثقافي ضمن أجواء عائلية تجسّد قيم الضيافة الإماراتية الأصيلة.

وتُعد قلعة خنور أحد المعالم التاريخية البارزة في منطقة الظفرة، حيث يعود تاريخ بنائها إلى القرن التاسع عشر، وأُعيد ترميمها لاحقاً مع الحفاظ على طابعها المعماري ومواد بنائها التقليدية، لتبقى شاهداً على تاريخ المنطقة وذاكرتها الثقافية.

وفي إطار مهرجان ليوا الدولي 2026، ينضّم مشروع الغدير جناحاً في القلعة يوفر مساحة حيوية تعرض منتجات إماراتية لعدد من رواد الأعمال والحرفيين الإماراتيين، بهدف تعزيز استدامة الحرف التقليدية، وربط التراث بروح عصرية تعبّر عن حاضر الدولة ومستقبلها.

وقال سعادة أحمد ساري المزروعي: يهدف مشروع الغدير للحِرف الإماراتية إلى الحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي بوصفه أحد ركائز الهوية الوطنية، من خلال دعم الحرفيين الإماراتيين وتمكينهم اقتصادياً، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض منتجاتهم الحرفية وتسويقها بأساليب معاصرة تحافظ على أصالتها. ويسعى المشروع إلى نقل المهارات الحرفية إلى الأجيال الجديدة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الصناعات التقليدية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.

ويوفّر مشروع الغدير تجربة استثنائية في قلعة خنور، تجمع بين أصالة التراث الإماراتي، وروح المنتجات العصرية، في أجواء تحاكي التاريخ والمكان، وتسلّط الضوء على إبداعات رواد الأعمال الإماراتيين، ما يسهم في تعزيز حضور الحِرف الإماراتية، وترسيخ الهوية الوطنية.