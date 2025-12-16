مانشستر سيتي يعلن تقريره السنوي لموسم 2024 - 2025

أبوظبي في 16 ديسمبر/ وام / أعلن نادي مانشستر سيتي اليوم تقريره السنوي لموسم 2024-2025، مؤكداً تحقيق ثالث أعلى إيرادات في تاريخه، رغم غيابه عن منصات التتويج للمرة الأولى منذ 8 أعوام.

وأوضح التقرير أن نهج النادي طويل الأمد في تنويع مصادر الدخل انعكس على الإيرادات التي بلغت 694.1 مليون جنيه إسترليني، مع تسجيل خسارة هامشية قدرها 9.9 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب المعايير التي اعتاد النادي اعتمادها في المواسم الماضية، اعتُبرت المشاركة في دوري أبطال أوروبا للموسم الـ15 على التوالي، واحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، نتائج أقل من الطموحات.

وشهد الموسم استثمارات إستراتيجية على صعيد الفريق الأول، تمثلت في التعاقد مع تيجاني ريندرز، وريان شيركي، ونيكو غونزاليس، إلى جانب تأكيد المهاجم إرلينغ هالاند، أحد أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف على مستوى العالم، استمراره مع النادي خلال العقد المقبل.

وعلى الصعيد الإداري، اختتم تشيكي بيجيريستين مسيرته مديراً رياضياً للنادي بعد 13 عاماً من النجاحات، على أن يتولى هوجو فيانا المنصب ذاته، حيث رافق بيجيريستين خلال المرحلة الانتقالية لضمان انتقال سلس للمهام.

كما شهد نهاية الموسم ختام مسيرة امتدت لعقد كامل للاعب كيفن دي بروين، أحد أبرز نجوم مانشستر سيتي، بعد 10 أعوام حافلة بالإنجازات.

وقال معالي خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة النادي، في تعليقه على الموسم: تعكس الإنجازات التي تحققت هذا العام أهمية العمل المستمر في تعزيز مكانة النادي وضمان تطوره على المدى الطويل، ولم يتراجع التزامنا بتطوير مانشستر سيتي داخل الملعب وخارجه بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أن اعتبار المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الخامس عشر على التوالي نتيجة مخيبة للآمال، يعكس حجم التقدم الذي أحرزه النادي منذ عام 2008، فنحن نضع لأنفسنا أعلى المعايير، ونفخر بارتفاع سقف الطموحات بفضل النجاحات المتواصلة وقد استثمرنا بشكل كبير في تجديد تشكيلة الفريق الأول، ونتطلع إلى رؤية هذه المجموعة الجديدة تتطور تحت قيادة بيب غوارديولا.

وأكد المبارك أن النادي نجح في مواجهة تحديات الأشهر الـ12 الماضية بثبات ورؤية واضحة، مشيراً إلى أن القدرة على تجاوز الصعوبات والخروج منها أكثر قوة تعكس متانة المؤسسة، سواء على مستوى النادي أو مجموعة سيتي لكرة القدم.

من جانبه، قال فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي للنادي: ما زال مانشستر سيتي يستند إلى أسس قوية، ونحن ماضون بثبات في تنفيذ إستراتيجيتنا التي تركز على جمالية كرة القدم، والتميز التشغيلي، والتأثير المجتمعي، والابتكار طويل الأمد.

وأضاف: يجسد هذا الالتزام توقيع عقود طويلة الأمد مع كل من إرلينغ هالاند وشركة بوما، كما كان الموسم صعباً لكنه منحنا دروساً مهمة ستنعكس إيجاباً على نجاحاتنا المستقبلية، انطلاقاً من مبدأنا الدائم: نربح أو نتعلم.

وسلط التقرير السنوي الضوء على عدد من الإنجازات التي تعكس التزام النادي بالنمو المستدام والتطوير المستمر والتأثير المجتمعي، من بينها التقدم الكبير في مشروع تطوير المدرج الشمالي والمرفق الترفيهي بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، والذي سيتم افتتاحه على مراحل، بدءاً من المدرج الشمالي الموسع قبل نهاية موسم 2025-2026.

وأشار التقرير إلى إنجاز الجزء الأكبر من الأعمال الإنشائية والخارجية، إلى جانب الإعلان عن شراكة مع مجموعة فنادق راديسون العالمية لإدارة فندق النادي المكوّن من 401 غرفة.

وسينضم المدرج الشمالي الموسع والمرافق الجديدة إلى ميدان "كوب لايف - Co-op Live" الذي يتسع لـ 23,500 متفرج، وهو مشروع نتج عن شراكة بين مجموعة سيتي لكرة القدم ومجموعة أوك فيو.

كما شهد العمل تقدماً في مشروع المركز الرياضي للسيدات في أكاديمية سيتي لكرة القدم، البالغة كلفته 10 ملايين جنيه إسترليني، والذي سيصبح مقراً للفريق الأول للسيدات.

وعلى الصعيد الرياضي، تُوج لاعب الوسط رودري بجائزة الكرة الذهبية، ليصبح أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي ينال أرفع جائزة فردية في كرة القدم واستمر تصعيد المواهب من الأكاديمية إلى الفريق الأول، حيث عزز نيكو أوريلي مكانته ضمن تشكيلة المدرب بيب غوارديولا.

وفي المجال المجتمعي، واصلت مؤسسة النادي الخيرية "City in the Community" دورها في تمكين الشباب، حيث شارك أكثر من 16,900 شخص في 19 برنامجاً خلال موسم 2024-2025.

وسجل النادي نمواً لافتاً على منصات التواصل الاجتماعي، مع ارتفاع عدد المستخدمين النشطين بنسبة 60% سنوياً، وتحقيق أعلى عدد مشاهدات فيديو في الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 13.9 مليار مشاهدة عبر 5 منصات رئيسة، إلى جانب 1.4 مليار تفاعل عبر منصات إنستغرام وفيسبوك وتيك توك وإكس.