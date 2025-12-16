وفد من وكالات التوظيف الأذربيجانية يطلع على آليات استقدام العمالة إلى سوق العمل الاماراتي

دبي في 16 ديسمبر/ وام / نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين لقاء جمع بين وكالات التوظيف الأذربيجانية ومسؤولين في 25 وكالة توظيف ومكاتب استقدام العمالة في الدولة، للاطلاع على آليات استقدام الخبرات والكفاءات الأذربيجانية إلى سوق العمل الاماراتي في كافة القطاعات الاقتصادية بما يدعم الشراكة والعلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين.

واستعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات سوق العمل، وذلك بما ينسجم مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع أذربيجان في يوليو 2025.

وتأتي زيارة وفد وكالات التوظيف الأذربيجانية في إطار، تنفيذ الاتفاقيات المشتركة، المرتبطة بمجالات عملها.

وتم خلال اللقاء مناقشة، محاور ومقترحات لتطوير التعاون، لا سيما في مجال تنظيم برامج تدريبية للقوى العاملة التي تنتقل إلى دولة الإمارات للعمل، بهدف تعزيز مهاراتها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الاماراتي.













