اتفاقية شراكة بين ألعاب الماسترز واتحاد السلة

أبوظبي في 16 ديسمبر/ وام / وقعت اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز اتفاقية شراكة مع اتحاد الإمارات لكرة السلة بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين ضمن الاستعدادات لاستضافة الحدث العالمي في أبوظبي خلال فبراير 2026، بمشاركة آلاف الرياضيين من مختلف دول العالم.

وقع الاتفاقية سعادة عبداللطيف ناصر الفردان رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، وسعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وطبقاً للبيان الصادر عن اتحاد الإمارات لكرة السلة تهدف الاتفاقية إلى التعاون في تشكيل الفرق الرياضية المشاركة بالتنسيق مع الأندية المحلية والأكاديميات الرياضية والجاليات المقيمة في الدولة، إضافة إلى الإشراف على الإدارة الفنية للمنافسات وتنظيم مشاركة الحكام، بما يسهم في إنجاح الحدث وتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.