نسخة مهرجان خورفكان البحري الثالثة تنطلق 26 الجاري

خورفكان في 17 ديسمبر /وام/ تستضيف مدينة خورفكان، خلال الفترة من 26 ديسمبر الجاري إلى 4 يناير المقبل، النسخة الثالثة من المهرجان البحري، الذي ينظمه نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وقناة الشرقية من كلباء، بمشاركة 9 دول.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان أن قائمة الدول المشاركة تضم كلا من الإمارات، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان، والكويت، وزنجبار، والهند، وإيران، والعراق.

وأكد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أن تنظيم النسخة الثالثة من المهرجان يجسد حرص النادي على ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كمركز رائد للفعاليات البحرية والتراثية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الفعاليات تتضمن تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الرياضات البحرية، والعروض التراثية، والأنشطة المجتمعية والترفيهية، بما يسهم في دعم السياحة البحرية، وتنشيط الحركة الاقتصادية في مدينة خورفكان، ويعزز حضورها كوجهة سياحية مميزة.