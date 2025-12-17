عمار بن حميد يستقبل سفير صربيا

عجمان في 17 ديسمبر/ وام/ استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، سعادة فلاديمير ماريتش سفير جمهورية صربيا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب سمو ولي عجمان، بسعادة السفير الصربي، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وتبادل الجانبان الأحاديث الودية التي من شأنها توطيد العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

من جهته أعرب السفير الصربي عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، موجهاً الشكر لسموه على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وأشاد سعادته بمكانة وعمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية صربيا، وبما تشهده الدولة عامة، وعجمان خاصة من نهضة في شتى الميادين.

حضر اللقاء، الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، وعدد من كبار المسؤولين.