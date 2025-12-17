"الإحصائي الخليجي": البحرين ترسّخ مكانتها الاقتصادية والسياحية واللوجستية بأرقام نمو قياسية

مسقط في 17 ديسمبر /وام/ أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بياناتٍ تُبرز التحولات الإيجابية التي حققتها مملكة البحرين خلال الأعوام الأخيرة على المستويات الاقتصادية والتجارية والسياحية، وذلك تزامنًا مع اليوم الوطني لمملكة البحرين، الموافق 16 ديسمبر، بما يعكس نجاح سياساتها التنموية ورؤيتها الاقتصادية 2030، ويؤكد التحول الهيكلي في بنية الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.

وتُظهر بيانات المركز أن الميزان التجاري السلعي لمملكة البحرين شهد تحسّنًا جوهريًا، منتقلاً من عجزٍ قدره 0.13 مليار دولار أمريكي إلى فائض بلغ 3.61 مليارات دولار، مدفوعًا بنمو قوي في الصادرات؛ إذ ارتفعت الصادرات السلعية من 14.06 مليار دولار إلى 24.27 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 72.6%، في حين زادت الواردات من 14.19 مليار دولار إلى 20.66 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 45.6%، ما يعكس تعافي النشاط التجاري وتعزيز دور البحرين كمركز تبادل إقليمي.

وفي القطاع المالي، حافظت الأنشطة المالية والتأمينية على مساهمة مستقرة بلغت 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بينما ارتفعت القيمة المضافة للقطاع من 6.47 مليارات دولار إلى 9.37 مليارات دولار، محققة نموًا بنسبة 45%. كما شهد القطاع المصرفي نموًا ملحوظًا في أصول البنوك التجارية من 55.67 مليار دولار إلى 71.42 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 28.3%، بما يعكس متانة النظام المصرفي وقدرته على التوسع والاستيعاب.

وحافظت الصناعات التحويلية على مساهمة قوية بلغت 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع قيمة مضافة وصلت إلى 9.37 مليارات دولار. كما ارتفعت قيمة الأنشطة غير النفطية من 27.73 مليار دولار إلى 40.43 مليار دولار، لتشكّل 85.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين نمت الصادرات غير النفطية من 5.94 مليارات دولار إلى 11.83 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 62%، مؤكدة نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي.

وسجّل القطاع السياحي أداءً استثنائيًا، إذ استقبلت مملكة البحرين خلال العام 2024، أعلى عدد سياح في تاريخها، بلغ 14 مليونًا و881 ألفًا و607 سياح، بارتفاع قدره 19.94% مقارنة بالعام 2023، كما أظهرت نتائج الأداء السياحي خلال 2024 ارتفاعاً بنسبة تقارب 13% في الإيرادات السياحية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، بما يعكس التعافي القوي للقطاع وتعزيز مكانة البحرين كوجهة سياحية إقليمية.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الجارية من 35.83 مليار دولار إلى 47.09 مليار دولار، محققًا نموًا بنسبة 31.5%، كما ارتفع بالأسعار الثابتة من 34.08 مليار دولار إلى 40.25 مليار دولار، في مؤشر يعكس قوة الأداء الاقتصادي واستدامة مسارات التنمية.

وتؤكد هذه المؤشرات، استنادًا إلى بيانات المركز الإحصائي الخليجي، أن مملكة البحرين تمضي بثبات نحو تحقيق أهداف رؤيتها الاقتصادية 2030، مستندة إلى اقتصاد متنوع، وبيئة استثمارية جاذبة، ونمو متوازن يعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولية

وتعد مملكة البحرين أرضا ضاربة بجذورها في عمق التاريخ حيث تعود حضارتها إلى أكثر من خمسة آلاف عام، وكانت موطنًا لحضارات عريقة مثل دلمون وتايلوس وأوال ومركزًا تجاريًا حيويًا ونقطة عبور بحرية بين الشرق والغرب، وتمثل المواقع الأثرية البحرينية المدرجة على قائمة التراث العالمي اعترافاً دولياً بالعمق الحضاري للمملكة، وتعكس ريادة تاريخية في الحفاظ على الذاكرة الحضارية.