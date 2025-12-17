"تراحم الخيرية" تسدد مستحقات 46 حالة لدى "فض المنازعات الإيجارية"

دبي في 17 ديسمبر /وام/ أعلن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، تسلمه تبرعا من مؤسسة "تراحم" الخيرية لسداد المستحقات المالية المترتبة على 46 حالة ملزمة بقضايا إيجارية في الإمارة، وذلك في إطار الشراكة المؤسسية المستمرة بين الجانبين ودعما للحالات الإنسانية المتعثرة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن أهداف لجنة يد الخير التابعة للمركز، الهادفة إلى مساندة الفئات التي تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الإيجارية، بما يعكس التوجه الإنساني لمنظومة فض المنازعات الإيجارية وسعيها إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية، انسجاما مع توجهات حكومة دبي في ترسيخ العدالة الاجتماعية ونشر ثقافة التكافل المجتمعي.

وأكد سعادة عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، أن هذا التبرع يعكس عمق التعاون مع مؤسسة "تراحم" الخيرية وحرص الجانبين على دعم الأسر والأفراد المتأثرين بقضايا إيجارية، مشيرا إلى أن المركز سيخصص هذا الدعم لمعالجة المستحقات وفق معايير دقيقة تضمن وصوله إلى مستحقيه من المواطنين والمقيمين في دبي بما يسهم في توفير الاستقرار السكني لهم.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد تهلك، المدير العام لمؤسسة "تراحم"، أن هذا الدعم يأتي امتدادا لرسالة المؤسسة في مساندة الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، مؤكدا التزامها بمواصلة التعاون مع المركز لإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

ويعد هذا التبرع خطوة إضافية في مسار التعاون المتبادل بين الجانبين علما بأن مؤسسة تراحم الخيرية قدمت سابقا وبالتعاون مع المركز تبرعا بقيمة مليونين و175 ألف درهم لسداد التزامات مالية عن 70 شخصا في قضايا إيجارية.