"ELPEN" الدوائية اليونانية تطلق من الإمارات أولى شركاتها في الشرق الأوسط وإفريقيا

دبي في 17 ديسمبر /وام/ أعلنت شركة "ELPEN "، اليونانية المتخصصة في الصناعات الدوائية، إطلاق أول شركة تابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من دولة الإمارات، في خطوة تجسد مرحلة جديدة في مسار توسعها الدولي.

ويأتي تأسيس هذه الشركة الإقليمية في الإمارات، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية داعمة، وموقع إستراتيجي يربط بين أهم الأسواق الصحية نمواً على مستوى العالم؛ حيث ستتولى مكاتبها الإستراتيجية الجديدة في الإمارات تنسيق أعمال الشركة وعلاقاتها مع الجهات الصحية، والهيئات العلمية، والمجتمعات الطبية، والمؤسسات الشريكة في دول المنطقة.

وتركز"ELPEN "في خطتها الإقليمية على التحديات الصحية السائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض المتعلقة باختلال الأيض وأدوية التحكم بأمراض السكري من النوع الثاني، وأمراض الجهاز التنفسي والحساسية المزمنة، والصحة النفسية والعصبية، ودعم علاجات الأورام، إضافة إلى استكشاف مجالات واعدة ضمن التكنولوجيا الحيوية المتقدمة.

وأكد ثيودور تريفون، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة "ELPEN"، التزام المجموعة بالإنتاج عالي الجودة وبمنظومة بحث وتطوير قوية، بما يعزز حضور الدواء اليوناني كشريك مبتكر وموثوق في دعم رؤية دولة الإمارات للقطاع الصحي.

من جانبه، ذكر ليفتيريس تريفون، الرئيس التنفيذي للعمليات في المجموعة، أن تسارع الأعمال الدولية للمجموعة، والمتوقع أن تتضاعف بحلول عام 2028، يجعل من الإمارات ركيزة أساسية لتعزيز حضورها الإقليمي، وتوسيع نطاق الوصول إلى علاجات عالية الجودة، ودعم تحقيق نتائج صحية أفضل في الشرق الأوسط وإفريقيا.