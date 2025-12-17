"دبي للثقافة": الإمارات ترسخ مكانة اللغة العربية عالميا

دبي في 17 ديسمبر/ وام / أكدت هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي، أن اللغة العربية تشكل إحدى ركائز الحضارة البشرية، وحاضنة غنية للمعرفة والثقافة والفنون، ما يعكس أهمية دورها في تطوير المحتوى الثقافي الإنساني، مشيدة بجهود الدولة وحرصها على حفظ اللغة العربية وحمايتها، والنهوض بها في مختلف المجالات، وترسيخ مكانتها العالمية بوصفها جسراً للتواصل والحوار البناء بين الثقافات.

وقالت ، في تصريح اليوم بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام : تعد اللغة العربية عماد الثقافة، ولغة الإبداع والابتكار، ومرآة تعكس ثراء مخزوننا الثقافي والمعرفي، وأداة رئيسة ومؤثرة للتعبير عن تراثنا الأصيل وهويتنا الوطنية، ويمثل اليوم العالمي للغة العربية مناسبة استثنائية للاحتفاء بلغتنا وإبراز جمالياتها وما تتميز به من مرونة وإسهامات في العلوم والمعارف المختلفة، وقدرة على مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية المتقدمة التي نشهدها اليوم.

وأشارت إلى أن "دبي للثقافة" تواصل عبر مبادراتها المبتكرة وفعالياتها الثقافية، تهيئة بيئة إبداعية قادرة على دعم وتمكين أصحاب المواهب المحلية في الآداب والترجمة والنشر، وفتح الآفاق أمام الشعراء والأدباء، وتحفيزهم على إثراء المشهد الثقافي المحلي.

وأضافت بدري: كما تعمل الهيئة من خلال مشروعاتها وبرامجها المتنوعة على تطوير اللغة العربية وتعزيز حضورها في المجتمع، وتشجيع ثقافة القراءة وتنمية مهارات التعبير لدى الأجيال القادمة.