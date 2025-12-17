رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يقف أمام واقع خطير

بروكسل في 17 ديسمبر/ وام / حذرت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية من أن الاتحاد الأوروبي يقف أمام واقع خطير في ظل نظام دولي آخذ في التغير، مؤكدة أن القرارات التي سيتخذها قادة الدول السبع والعشرين في القمة الأوروبية المقررة في بروكسل يومي الخميس والجمعة ستكون حاسمة لأمن أوروبا واستقلالها ودورها العالمي.

وقالت فون دير لاين في خطاب أمام البرلمان الأوروبي إن سلام الأمس انتهى، ولا وقت لدينا للانغماس في الحنين، فالمهم هو كيف نواجه واقع اليوم، مشددة على أن الشعور بالإلحاح بات مشتركاً بين الأوروبيين في عالم وصفته بأنه عالم المفترسين.

وأكدت فون دير لاين أن الأوروبيين لا يمكنهم السماح لرؤى الآخرين بأن تحدد هويتهم، مضيفة أن افتراضات التقليل من شأن أوروبا أثبتت في السابق أنها خاطئة، وأن النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية يتغير بشكل غير مسبوق.

وفي هذا السياق يرى مراقبون أن قمة بروكسل ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة الاتحاد الأوروبي على بلورة سياسة خارجية وتجارية مستقلة في عالم أكثر استقطاباً وعدائية.

