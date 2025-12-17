مطارا دبي وآل مكتوم الدوليين يعززان جداول الشتاء بمسارات جديدة وزيادة السعة التشغيلية

دبي في 17 ديسمبر/ وام / تدخل مطارات دبي موسم السفر الشتوي مدعومةً بإحدى أقوى شبكاتها على الإطلاق، فيما يواصل كل من مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي توسيع نطاق عملياتهما عبر استقبال شركات طيران جديدة، وزيادة السعة التشغيلية، وتحسين الجداول بما يواكب كثافة الحركة المتوقعة.

وتحافظ الرحلات المباشرة على مكانتها كعنصر محوري في موسم الشتاء بمطار دبي الدولي، إذ باتت تمثل نحو 55% من إجمالي حركة المسافرين.

ويأتي هذا النمو ضمن دورة سنوية منتظمة تدعمها الأجواء المعتدلة، وجدول حافل بالفعاليات الدولية التجارية والرياضية والترفيهية، إلى جانب سفر المقيمين لقضاء العطلات أو زيارة العائلة، فضلاً عن التدفق المستمر للأفراد الذين يختارون الإقامة في دبي على المديين المتوسط أو الطويل.

وتسهم دول أوروبا وآسيا الوسطى في دفع هذا الارتفاع خلال موسم الشتاء الحالي، إذ انضمت شركة فلاي أريستان إلى شبكة خطوط الطيران في 29 نوفمبر عبر رحلتين أسبوعياً من مدينة أكتاو في كازاخستان، بينما استأنفت الخطوط الجوية النمساوية عملياتها في 2 ديسمبر بخمس رحلات أسبوعياً من فيينا.

وتشهد السعة القادمة من شركات الطيران الأوروبية نمواً إضافياً، حيث دفعت فيرجن أتلانتيك بطائرة A350-1000 على خط دبي، مما رفع عدد المقاعد بنسبة 52%، فيما أعادت الخطوط الجوية البريطانية تشغيل طائرات A380 على رحلاتها من مطار لندن هيثرو، وتعكس هذه الخطوات مجتمعة ثقة قوية من الأسواق الأوروبية مع اقتراب موسم الأعياد.

وتسهم الزيادة الموسمية في الطلب القادم من جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع في تعميق مستوى الربط الجوي عبر مطار دبي الدولي.

وأطلقت شركة فاريش إيرلاين رحلتين أسبوعياً من مدينة ساري في إيران اعتباراً من 30 أكتوبر، فيما أضافت فلاي جناح رحلتين أسبوعياً من لاهور بدءاً من 2 نوفمبر، في خطوة تعزز حركة السفر المباشر من المراكز الإقليمية التي تشهد عادةً ذروة ملحوظة في حركة السفر من وإلى دبي خلال موسم الشتاء.

وتسجل المملكة العربية السعودية أحد أبرز معدلات النمو هذا الموسم، إذ تعد ثاني أكبر سوق لمطار دبي الدولي، مستحوذةً على 7.8% من إجمالي حركة المسافرين لغاية أكتوبر من العام الحالي.

وبلغ إجمالي حركة السفر بين السعودية وكلٍ من مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي نحو 6.3 مليون مسافر، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 1.3%، فيما برز مطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي بزيادة استثنائية بلغت 459%، ليصل عدد المسافرين عبره إلى 173 ألف مسافر.

ويتزايد الدور المحوري لمطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي ضمن منظومة الطيران الأوسع في دبي، مع توجه عدد متنامٍ من شركات الطيران إلى الاستفادة من طاقته الاستيعابية المتاحة، واستخدامه كعنصر مكمل للخدمات القائمة في مطار دبي الدولي.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام، استقبل المطار 1.1 مليون ضيف، محققاً نمواً بنسبة 36.6%، مدفوعاً بالطلب المتنامي من أسواق رابطة الدول المستقلة ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا الغربية.

كما واصلت مؤشرات الشحن الجوي وحركة الطائرات تسجيل نمو متصاعد، ما يعزز الزخم الاستراتيجي للمطار ودوره المتنامي.

وتسهم يورو وينجز بدور بارز في دعم هذا النمو، عبر إطلاق خدمة يومية جديدة إلى مطار دبي الدولي من شتوتغارت، إلى جانب تشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار دبي ورلد سنترال من دوسلدورف، وزيادة عدد الرحلات إلى برلين وكولونيا وهانوفر.

وقال روبرت وايتهاوس، نائب رئيس تطوير الأبحاث في مطارات دبي، إن موسم الشتاء يشكل محطة مفصلية دائماً لقطاع الطيران في دبي، ويعكس اتساع الشبكة هذا الموسم التطور المتواصل في مستويات الطلب، ويجسد النمو في حركة الرحلات المباشرة عبر مطارينا مزيجاً متوازناً من الزوار القادمين، وسفر المقيمين إلى الخارج، إلى جانب الأعداد المتزايدة ممن يختارون دبي موطناً لهم، ويؤكد ذلك على توسع شبكة الربط الجوي، وزيادة تنوعها وقدرتها على التكيف.