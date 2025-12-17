فريق عونك يا وطن ينفذ مبادرة "كسوة شتاء" في العين

العين في 17 ديسمبر/ وام / نفّذ فريق عونك يا وطن التطوعي اليوم مبادرة "كسوة شتاء" في منطقة العين، وذلك للعام السابع على التوالي، مستهدفًا 3500 عامل وأسرة متعففة، في إطار جهوده الإنسانية المستمرة لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي ودعم الفئات المحتاجة، انسجامًا مع نهج دولة الإمارات في العمل الإنساني والتطوعي.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لسلسلة من المبادرات المجتمعية التي ينفذها الفريق سنويًا، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المستفيدين خلال فصل الشتاء، وترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي في المجتمع.

وأكد سعيد بن محمد بن حم العامري، رئيس فريق عونك يا وطن التطوعي، أن مبادرة كسوة شتاء تمثل أحد أبرز البرامج الإنسانية التي يحرص الفريق على تنفيذها بشكل سنوي، مشيرا إلى أن استمرار المبادرة للعام السابع يعكس التزام الفريق برسالته المجتمعية، واستلهام قيم العطاء والتراحم التي أرستها القيادة الرشيدة.

وأضاف أن الفريق سيواصل جهوده في تنفيذ المبادرات التي تخدم الإنسان وتعزز التلاحم المجتمعي، بالتعاون مع الشركاء والداعمين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سلام القاسم، منسق فريق عونك يا وطن التطوعي، أن المبادرة استهدفت توزيع كسوة شتوية متكاملة بما يلبي احتياجات المستفيدين، مؤكدة أن الفريق يحرص على تنفيذ مبادرات نوعية تسهم في دعم الفئات المستحقة وتعزز العمل الإنساني التطوعي في الدولة، وذلك بالتعاون مع الشركاء والداعمين.