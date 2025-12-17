مجلس الإشراف على مشروع الخط الأزرق لمترو دبي يستعرض المستجدات وسير العمل

دبي في 17 ديسمبر/ وام / ترأس معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، اجتماع مجلس الإشراف على مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، الذي عُقد في مصنع إنتاج وتخزين الخرسانة مسبقة الصب في منطقة المدينة العالمية، بحضور رؤساء تحالفات الشركات المنفذة لمشروع الخط الأزرق، وهم رؤساء مجالس إدارة شركات مابا، وليماك، وسي. أر. أر. سي هونج كونج، ورؤساء شركات الاستشاري والمقاولات القائمة على تنفيذ المشروع، وعدد من المديرين التنفيذيين في الهيئة.

وتم خلال الاجتماع استعراض المستجدات وسير العمل في المشروع، الذي يعمل فيه أكثر من 3000 عامل، ويشرف عليه 500 مهندس وخبير موزعين على 12 موقعاً، وأنجز التحالف أكثر من 4.6 ملايين ساعة عمل في مختلف المواقع الإنشائية، وبلغت نسبة الإنجاز في مجمل المشروع 12%، ويتوقع أن ترتفع نسبة الإنجاز إلى 30% في نهاية عام 2026، وسيكون افتتاح المشروع وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد في 9/9/2029.

وتفقّد معاليه وأعضاء مجلس الإشراف مصنع صب الخرسانة الجاهزة، ويعد الخط الأزرق أول مشروع قطارات في الهيئة، يتضمن إقامة مصنعين لإنتاج الخرسانة الجاهزة، وموقعين لتخزين الخرسانة مسبقة الصب في منطقتي الروية الثالثة والمدينة العالمية، وهو نهج استباقي للهيئة في تنفيذ المشاريع الكبرى، وساهمت هذه الخطوة في ضبط وضمان جودة وكفاءة المواد الإنشائية، والتحكم الكامل بسلاسل التصنيع والتوريد، وهو ما ينعكس إيجاباً على تقليل زمن التنفيذ ورفع كفاءة العمليات اللوجستية.

واستمع معاليه وأعضاء المجلس لشرح عن القدرة الإنتاجية للمصنعين، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية لمصنع خلط الخرسانة الجاهزة في منطقة الروية 200 متر مكعب من خلط الخرسانة الجاهزة "Concrete batching Plant"، بينما ينتج مصنع الجسور مسبقة الصب 10 إلى 12 قطعة من الجسور يومياً، في المقابل ينتج المصنع في منطقة المدينة العالمية 120 متر مكعب من خلط الخرسانة الجاهزة "Concrete batching Plant"، بينما ينتج مصنع حلقات الأنفاق مسبقة الصب 12 حلقة يومياً.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع الخط الأزرق لمترو دبي يبلغ طوله 30 كيلومتراً ويضم 14 محطة، وهو أحد أهم المشاريع الإستراتيجية التي تنفذها الهيئة، ويربط الخطين الأحمر والأخضر للمترو، ويخدم مناطق يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة عام 2040، ويربط تلك المناطق برحلات مباشرة إلى مطار دبي الدولي في 20 دقيقة.

ويسهم المشروع في تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، من خلال ربط خامس المناطق الحضرية بخدمة المترو، وتعزيز جودة الحياة للسكان والزائرين، وتحقيق مفاهيم مدينة العشرين دقيقة، عبر توفير أكثر من 80% من الخدمات للسكان خلال عشرين دقيقة من التنقّل، ودعم التنمية الموجهة بالنقل الجماعي TOD.

كما يسهم في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، وزيادة قيمة الأراضي والعقارات حول محطات المشروع بنسبة تصل إلى 25%، إضافة إلى المساهمة في خفض الازدحام المروري بنسبة 20%، على المحاور التي يخدمها الخط الأزرق.