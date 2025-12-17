"أبوظبي للتراث" تشارك في المهرجان الدولي للتمور الأردنية

عمّان في 17 ديسمبر/ وام / شاركت هيئة أبوظبي للتراث في فعاليات المهرجان الدولي السابع للتمور الأردنية 2025، الذي افتتح فعالياته أمس في العاصمة الأردنية عمّان، بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية وجمعية التمور الأردنية، وإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

وتأتي مشاركة الهيئة في إطار حرصها على تعزيز التعاون الثقافي والزراعي، ودعم المبادرات الإقليمية المعنية بصون التراث الزراعي، وتبادل الخبرات في مجالات زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي.

وقال سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، إن مشاركة الهيئة في هذا المهرجان تعكس التزامها بدعم الفعاليات المتخصصة التي تُسهم في إبراز مكانة النخيل والتمور كعنصر أصيل من عناصر التراث الثقافي والاقتصاد الزراعي المستدام، مؤكداً أهمية هذه المنصات في تعزيز تبادل المعرفة وبناء شراكات فاعلة مع الجهات المعنية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الهيئة تحرص من خلال مشاركاتها الخارجية على الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تنظيم المهرجانات التراثية المتخصصة، بما يدعم تطوير منظومة المهرجانات التراثية في دولة الإمارات، ويعزز حضورها في المحافل الدولية.