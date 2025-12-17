مجمع الشارقة للبحوث يبحث التعاون مع منظومات الابتكار الأوروبية

الشارقة في 17 ديسمبر /وام/ بحث مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، سبل توسيع التعاون مع منظومات البحث والابتكار وقطاع الأعمال في دول الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الشراكات في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، والتقنيات الحديثة، والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع بمشاركة سعادة لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وحضور عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي؛ حيث ناقش المشاركون آليات تعزيز الروابط بين منظومة الابتكار المتنامية في إمارة الشارقة وشبكات البحث والأعمال الأوروبية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع، أهمية إقامة شراكات فعالة بين منظومة الابتكار في دولة الإمارات والمؤسسات الأوروبية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التكنولوجية، بما يعزز تبادل الخبرات وتطوير المشاريع المشتركة ويفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.

ورحب المشاركون بانضمام مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى شبكة المشاريع الأوروبية (Enterprise Europe Network – EEN) كأول جهة من الإمارات تنضم إليها بصفة شريك دولي (International Network Partner)، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل إنجازاً نوعياً يعزز التعاون بين منظومتي الابتكار في دولة الإمارات وأوروبا ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الدولة للوصول إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضحت سعادة لوسي بيرغر، أن هذا الانضمام يجسد التزام الجانبين بتطوير التعاون في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، ويفتح فرصاً جديدة أمام رواد الأعمال والشركات في الابتكار والتجارة والنمو المستدام.

من جهته، أكد سعادة حسين المحمودي، أن انضمام المجمع إلى شبكة المشاريع الأوروبية كشريك دولي يمثل خطوة محورية في ربط الشركات التقنية المحلية بالفرص العالمية، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ودعم تطوير الشركات الناشئة.

وتناول الاجتماع فرص إطلاق مشاريع مشتركة، وتسريع نمو الشركات الناشئة، وتوسيع مجالات التعاون في التقنيات الحديثة والبحث والتطوير، بما في ذلك المشاركة في برامج أوروبية مثل "هوريزون أوروبا"، إلى جانب دعم الشراكات الابتكارية العابرة للحدود.

وتعد شبكة المشاريع الأوروبية أكبر شبكة دعم أعمال في العالم للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطموحات الدولية، إذ تضم خبراء من حوالي 600 جهة داعمة للأعمال في أكثر من 50 دولة، وتوفر خدمات استشارية متخصصة لدعم الابتكار، ودخول أسواق جديدة، والتحول إلى نماذج أعمال مستدامة.

ويعتبر مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار منصة رائدة للابتكار في دولة الإمارات، تجمع بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال والجهات الحكومية، وتسهم في تسريع البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وتعزيز ريادة الأعمال، من خلال منظومة متكاملة ذات ارتباطات عالمية في مجالات التصنيع المتقدم، والاستدامة، والرعاية الصحية، والتقنيات الرقمية.