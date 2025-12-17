سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع اتفاقيات بين مدينة الشارقة للإعلام و14 مؤسسة لدعم "استوديوهات شمس"

الشارقة في 17 ديسمبر/ وام / شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، اليوم الأربعاء، توقيع مدينة الشارقة للإعلام "شمس" سلسلة اتفاقيات شراكة إستراتيجية شملت 14 هيئة ومؤسسة في إمارة الشارقة، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة صناعة الأفلام والمحتوى الإبداعي، وتعزيز بيئة الإنتاج الإعلامي المتكاملة في الإمارة، وذلك في مقر المدينة.

وبارك سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام هذا التعاون البنّاء بين مختلف الجهات والمؤسسات، لما له من دور محوري في دعم وتطوير القطاع الإعلامي في الإمارة، مؤكداً سموه أن هذا التكامل سينعكس إيجاباً على توحيد الرسالة الإعلامية، وتعزيز مهنيتها ومواكبتها متطلبات التطور الإعلامي، بما يخدم أهداف الشارقة ورؤيتها الإعلامية الشاملة، متمنياً سموه التوفيق لجميع الجهات في تعزيز التعاون المشترك وتحقيق الأهداف المنشودة.

وكانت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" قد وقعت اتفاقيات شراكة مع كل من القيادة العامة لشرطة الشارقة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ودائرة الشارقة الرقمية، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، ومجموعة بيئة، إلى جانب بلدية مدينة الشارقة، وهيئة الشارقة للآثار، وهيئة الشارقة للمتاحف، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومجموعة العربية للطيران، وبنك الاستثمار.

وجرى توقيع الاتفاقيات بحضور الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري المؤسسات في إمارة الشارقة، إلى جانب ممثلين عن جهات خدمية واقتصادية واستثمارية، بما يعكس اتساع نطاق الشراكات وأهميتها في دعم منظومة الإنتاج الإعلامي المتكاملة.

وستعمل الاتفاقيات على دعم مشروع "استوديوهات شمس" أحد أبرز المشروعات الإعلامية المستقبلية في المنطقة، ضمن حزمة مشروعات إعلامية كبرى تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في البنية الإعلامية للإمارة.

ويأتي مشروع "استوديوهات شمس" ضمن إستراتيجية المدينة الرامية إلى تعزيز بيئة العمل والإنتاج الإعلامي، وتوفير بنية تحتية متكاملة لصنّاع الأفلام والمبدعين والشركات الناشئة، بما يتيح لهم تحويل أفكارهم إلى مشاريع مرئية ومحتوى إبداعي ملموس على أعلى مستوى من الاحترافية، وبما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

وشاهد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام فيلماً مصوراً تناول مرتكزات مشروع "استوديوهات شمس" والمنظومة الإنتاجية المتكاملة التي تُعد من الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة، من خلال إنشاء مجمّع يضم خمسة استوديوهات كبرى بمساحات تتراوح بين 1500 و3400 متر مربع، إلى جانب مرافق متخصصة لما بعد الإنتاج تشمل وحدات المونتاج، والمؤثرات البصرية، والتصميم الصوتي، بما يعزز قدرة إمارة الشارقة على استقطاب كبريات شركات الإنتاج وصنّاع المحتوى الإقليميين والدوليين، ويرسّخ مكانتها مركزاً ريادياً لصناعة المحتوى الإبداعي وفق أعلى المعايير العالمية.