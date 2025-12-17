سباق الصقور في مهرجان ليوا يختتم منافساته بتتويج الفائزين

الظفرة في 17 ديسمبر/ وام / اختتمت مساء أمس منافسات سباق الصقور في يومها الثالث، ضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة لمهرجان ليوا الدولي 2026.

وأسفرت نتائج فئة جير قرموشة بيور – محترفين جرناس عن فوز الصقر" جي 2"، لمالكه صالح أحمد سعيد العليلي بالمركز الأول مسجلا 16.171 ثانية.

وجاء ثانياً الصقر "جي 7"، لمالكه صالح أحمد سعيد العليلي بزمن قدره 16.203 ثانية، وثالثاً الصقر "آر 68"، لمالكه فريق دبي بزمن قدره 16.315 ثانية.

وتصدر الصقر "تي 1"، لمالكه سيف جمال بن حريز الفلاسي منافسات فئة جير شاهين تبع – محترفين جرناس، مسجلا 16.088 ثانية، وحصد المركز الثاني الصقر"إس 1"، لمالكه طارق عبيد سلطان بزمن قدره 16.234 ثانية، وجاء ثالثاً الصقر "خطير"، لمالكه بطي خلفان القبيسي بزمن قدره 16.244 ثانية.

توج الفائزين عبدالله بطي القبيسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وبطي حمد القبيسي عضو اللجنة المنظمة للسباق.