كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة تنطلق غدا بسباق "الإسطبلات الخاصة"

أبوظبي في 17 ديسمبر/ وام / ينطلق غدا بقرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي، سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، في افتتاح سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة.

ويتضمن الحدث 4 فعاليات هي سباق السيدات بعد غد الجمعة لمسافة 100 كلم، وسباق العمالقة يوم السبت لمسافة 100 كلم، ثم السباق الرئيسي المفتوح لمسافة 120 كلم، الأحد المقبل.

وتبلغ مسافة المرحلة الأولى لسباق الإسطبلات الخاصة 30 كلم، باللون البرتقالي، وتنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها 30 كلم أيضاً، ثم المرحلة الثالثة باللون الأخضر لمسافة 20 كلم، وصولا إلى المرحلة المرحلة الرابعة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم.

وأعلنت اللجنة المنظمة في بيان لها اليوم عن عدد من الشروط والضوابط، وتقرر أن يكون الحد الأدنى لعمر الجواد 6 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلبه 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى لوزن الفارس 60 كلجم مع السرج.

كما أكدت إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة، والتأكد من مطابقتها المواصفات المحددة، وفق شروط السباق المقررة وفق أفضل المعايير العالمية.