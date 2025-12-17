ماجد بن سعود المعلا يشهد منافسات اليوم الثالث من مهرجان أم القيوين لسباقات الهجن

أم القيوين في 17 ديسمبر /وام/ شهد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، منافسات اليوم الثالث من مهرجان أم القيوين التاسع عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وبمتابعة من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، في ميدان اللبسة، بمشاركة كبيرة من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتضمنت منافسات اليوم الثالث إقامة أشواط الرموز الرئيسية لسن الإيذاع أبكار وجعدان للجماعة في الفترة الصباحية لمسافة 6 كلم، وأشواط الرموز الرئيسية لسن الإيذاع أبكار وجعدان لسمو الشيوخ في الفترة المسائية لمسافة 6 كلم.

وأسفرت نتائج أشواط الفترة المسائية عن فوز "عوايد" للشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، والمضمر عيسى خلفان بالشاوي الغفلي، بالشوط الأول، وذهب خنجر الشوط الثاني لـ "دايمان" لهجن الطايلات، والمضمر سالم مسلم بن قنزول العامري.

وكان الشوط الثالث من نصيب "الأندلس" للشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، والمضمر عيسى خلفان بالشاوي الغفلي، وذهب الشوط الرابع لـ "أبيان"، لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، والمضمر مختار أحمد عبدالملك.

وكانت الأشواط الرئيسية في الفترة الصباحية قد أسفرت عن فوز "ظن" لـ سالم عبدالله بالشريجي الغفلي، بالشوط الأول، و"اليازي" لـ حمد مبارك حمد بالعود العامري، بالشوط الثاني، بينما فاز في الشوط الثالث "غاير" لـ سعيد محمد بن سهيل المزروعي، وفي الشوط الرابع "ندى" لـ راشد عبيد بن حضيرم الكتبي، وفي الشوط الخامس "أمسية" لـ فيصل فهد فهيد الهاجري، وفي الشوط السادس "عجاج" لـ سهيل سالم سهيل الخييلي، وذهب الشوط السابع لـ"غازي" لمالكه محمد سعيد محمد بالكيله العامري، والشوط الثامن لـ"شان" لـ سعيد محمد الشرقي العامري، والشوط التاسع لـ"دومه" لـ عبيد حامد خليفة الطنيجي، والشوط العاشر لـ"مياس" لـ سيف محمد عبيد الغفلي.

وقام الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، في ختام أشواط الفترة المسائية من اليوم الثالث للمهرجان، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.